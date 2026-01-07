Днепр атакуют дроны: повреждена многоэтажка, пожары в детсаду и профтехе

Атака вражеских беспилотников в Днепре привела к разрушению многоэтажного дома и пожарам на территориях детсада и заведения профтехобразования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко в Telegram.
"Из-за атаки БпЛА в Днепре повреждена многоэтажка. Возникли пожары на территориях детского сада и профтеха", - написал Гайваненко.
По его словам, информация уточняется.
"Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул он.
Тем временем "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов сообщает о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.
Перед этим об атаке дронов на Кривой Рог предупреждали Воздушные силы ВСУ.
Напомним, в результате дроновой атаки россиян по Днепру в понедельник, 5 января, на дороги города вылилось 300 тонн подсолнечного масла.
Как отметил городской голова Днепра Борис Филатов, российские оккупанты разбомбили собственность США, поскольку завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луис, штат Миссури.
На дороги Днепра, которые находятся возле поврежденного российскими дронами маслоэкстракционного завода, высыпали сотни тонн песка, чтобы локализовать масло и не допустить его попадания в реку.
Также 31 декабря РФ обстреляла дронами и артиллерией Днепропетровскую область. Под обстрел попали Никопольский район, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады. Были повреждены дом культуры и частный дом.
За день до этого, 30 декабря, в Синельниковском районе Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию населения из ряда населенных пунктов из-за повышенной угрозы жизни и безопасности в результате боевых действий.