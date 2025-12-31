РФ обстріляла дронами та артилерією Дніпропетровщину: постраждали мирні жителі
Російські війська обстріляли кілька громад Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та постраждало кілька людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
"Протягом дня російські війська продовжили терор Дніпропетровщини, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Під обстріл потрапили Нікопольський район, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Було пошкоджено будинок культури та приватну оселю", - зазначив Гайваненко.
В Богданівській громаді Павлоградського району під час атаки БпЛА зайнявся приватний будинок, ще два - отримали пошкодження.
Постраждала 41-річна жінка, яка лікуватиметься вдома. Також пошкоджено дві господарські споруди та кілька автомобілів.
У Дубовиківській громаді Синельниківщини загорілися дві приватні оселі та автівки, ще три будинки отримали пошкодження. Троє чоловіків віком 35, 46 і 59 років перебувають на амбулаторному лікуванні.
В Зеленодольській громаді Криворіжжя агресор атакував дроном, пошкоджено сонячні панелі. За уточненою інформацією, вночі БпЛА скерували на Кривий Ріг, де було понівечено підприємство.
"Кожна така атака - це не лише руйнування, а й психологічний тиск на громади, адже постраждалі люди залишаються без дому та засобів до існування", - додав Гайваненко.
Це чергова хвиля атак на мирне населення Дніпропетровщини. Попередні обстріли вже завдали значних руйнувань інфраструктурі та приватним оселям регіону.
Російські обстріли
Нагадаємо, що 31 грудня РФ вдарила по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Повідомлялося, що в самому місті зафіксовано кілька пожеж, попередньо - без постраждалих.
Також в ніч на 30 грудня в Запоріжжі знову зафіксували атаку російських військ. Під удар потрапили об’єкти інфраструктури та житлова забудова.
Тоді ж в Одесі пролунали вибухи на тлі ворожої атаки. У цей же період у південних, північних і східних областях України оголосили загрозу застосування балістичного озброєння.
Також нагадаємо, що в ніч на 29 грудня Росія здійснила масовану атаку ударними дронами, запущеними одразу з кількох напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, утім окремих влучень уникнути не вдалося.