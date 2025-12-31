ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ обстріляла дронами та артилерією Дніпропетровщину: постраждали мирні жителі

Україна, Середа 31 грудня 2025 19:44
UA EN RU
РФ обстріляла дронами та артилерією Дніпропетровщину: постраждали мирні жителі Фото: дрони та артилерія РФ зруйнували будинки і поранили людей на Дніпропетровщині (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Козачук

Російські війська обстріляли кілька громад Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та постраждало кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

"Протягом дня російські війська продовжили терор Дніпропетровщини, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Під обстріл потрапили Нікопольський район, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Було пошкоджено будинок культури та приватну оселю", - зазначив Гайваненко.

В Богданівській громаді Павлоградського району під час атаки БпЛА зайнявся приватний будинок, ще два - отримали пошкодження.

Постраждала 41-річна жінка, яка лікуватиметься вдома. Також пошкоджено дві господарські споруди та кілька автомобілів.

У Дубовиківській громаді Синельниківщини загорілися дві приватні оселі та автівки, ще три будинки отримали пошкодження. Троє чоловіків віком 35, 46 і 59 років перебувають на амбулаторному лікуванні.

В Зеленодольській громаді Криворіжжя агресор атакував дроном, пошкоджено сонячні панелі. За уточненою інформацією, вночі БпЛА скерували на Кривий Ріг, де було понівечено підприємство.

"Кожна така атака - це не лише руйнування, а й психологічний тиск на громади, адже постраждалі люди залишаються без дому та засобів до існування", - додав Гайваненко.

Це чергова хвиля атак на мирне населення Дніпропетровщини. Попередні обстріли вже завдали значних руйнувань інфраструктурі та приватним оселям регіону.

Фото: дрони та артилерія РФ зруйнували будинки і поранили людей на Дніпропетровщині (t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські обстріли

Нагадаємо, що 31 грудня РФ вдарила по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Повідомлялося, що в самому місті зафіксовано кілька пожеж, попередньо - без постраждалих.

Також в ніч на 30 грудня в Запоріжжі знову зафіксували атаку російських військ. Під удар потрапили об’єкти інфраструктури та житлова забудова.

Тоді ж в Одесі пролунали вибухи на тлі ворожої атаки. У цей же період у південних, північних і східних областях України оголосили загрозу застосування балістичного озброєння.

Також нагадаємо, що в ніч на 29 грудня Росія здійснила масовану атаку ударними дронами, запущеними одразу з кількох напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, утім окремих влучень уникнути не вдалося.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Атака дронів
Новини
Після справи "Мідас": до наглядової ради "Енергоатому" обрали незалежних експертів
Після справи "Мідас": до наглядової ради "Енергоатому" обрали незалежних експертів
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем