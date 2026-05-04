В Днепре мужчина открыл огонь по работникам ТЦК, двое из них ранены

19:55 04.05.2026 Пн
2 мин
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы
aimg Мария Науменко
В Днепре мужчина открыл огонь по работникам ТЦК, двое из них ранены Фото: кареты скорой помощи и медики на месте происшествия (Getty Images)
Во время работы группы оповещения в Днепре прозвучали выстрелы, в результате чего травмированы два представителя ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепра.

Инцидент произошел 4 мая в Соборном районе города. По данным правоохранителей, стрельба произошла во время проведения мероприятий оповещения.

Как отметили в полиции, местный житель совершил выстрелы в сторону группы оповещения. В результате двое представителей ТЦК получили травмы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Нападения на ТЦК в Украине

Напомним, в последнее время в Украине фиксируют рост количества нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным Национальной полиции, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано уже более 600 таких инцидентов, и их количество продолжает расти.

В ТЦК отмечают, что эта тенденция приобретает все более угрожающий характер. В частности, 18 апреля в Яворове на Львовщине три человека ворвались в помещение военкомата и пытались напасть на военных - часть нападавших задержали.

Уже 23 апреля в Черновицкой области мужчина с ножом и гаечным ключом напал на работников ТЦК - его задержали и арестовали.

Еще один инцидент произошел 29 апреля в Ровенской области. В селе Верба Дубенского района мужчина с автоматическим оружием открыл огонь по группе оповещения и полицейскому во время проверки документов. В результате стрельбы есть раненые, а нападавшего объявили в розыск.

