В Днепре мужчина открыл огонь по работникам ТЦК, двое из них ранены
Во время работы группы оповещения в Днепре прозвучали выстрелы, в результате чего травмированы два представителя ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепра.
Инцидент произошел 4 мая в Соборном районе города. По данным правоохранителей, стрельба произошла во время проведения мероприятий оповещения.
Как отметили в полиции, местный житель совершил выстрелы в сторону группы оповещения. В результате двое представителей ТЦК получили травмы.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Нападения на ТЦК в Украине
Напомним, в последнее время в Украине фиксируют рост количества нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным Национальной полиции, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано уже более 600 таких инцидентов, и их количество продолжает расти.
В ТЦК отмечают, что эта тенденция приобретает все более угрожающий характер. В частности, 18 апреля в Яворове на Львовщине три человека ворвались в помещение военкомата и пытались напасть на военных - часть нападавших задержали.
Уже 23 апреля в Черновицкой области мужчина с ножом и гаечным ключом напал на работников ТЦК - его задержали и арестовали.
Еще один инцидент произошел 29 апреля в Ровенской области. В селе Верба Дубенского района мужчина с автоматическим оружием открыл огонь по группе оповещения и полицейскому во время проверки документов. В результате стрельбы есть раненые, а нападавшего объявили в розыск.