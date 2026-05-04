Tesla, мотоцикли та мільйони: поліція провела масштабні обшуки у посадовців ТЦК

Нацполіція провела масштабні обшуки у посадовців ТЦК по всій Україні та виявила незаконне збагачення та порушення у деклараціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Правоохоронці здійснили 44 обшуки у 16 регіонах - за місцями проживання фігурантів, у службових приміщеннях і транспортних засобах.

У межах перевірок вилучено автомобілі, зокрема Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, а також документи, які можуть свідчити про легалізацію незаконних доходів. Серед них - договір про отримання безповоротної грошової допомоги на один мільйон гривень.

За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму майже 92 млн грн.

Зокрема, один із фігурантів - начальник районного ТЦК в Одесі - за час перебування на посаді набув активів на понад 45 млн грн.

Також виявлено значні розбіжності у деклараціях інших посадовців. У одного з помічників начальника об’єднаного ТЦК різниця між задекларованими та фактичними активами становить близько 10 млн грн, у колишнього офіцера іншого центру - понад 6,6 млн грн.

Правоохоронці перевіряють діяльність як чинних, так і колишніх посадовців ТЦК, які, за даними слідства, могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів.

Крім того, упродовж кількох днів складено понад 150 адміністративних протоколів за корупційними статтями, зокрема щодо порушення фінансового контролю, конфлікту інтересів і обмежень сумісництва.

"Досудове розслідування триває. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень", - підсумували у Нацполіції.