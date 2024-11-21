ua en ru
Чт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі через ракетну атаку РФ сталися пожежі, пошкоджене підприємство

Дінпро, Четвер 21 листопада 2024 08:10
UA EN RU
У Дніпрі через ракетну атаку РФ сталися пожежі, пошкоджене підприємство Фото: названі наслідки російьского ракетного обстрілу міста Дніпро (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі в результаті сьогоднішньої російської ракетної атаки було пошкоджене підприємство. Також у місті сталися пожежі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Чиновник зазначив, що російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область з раннього ранку.

"Інформація щодо наслідків уточнюється", - передав керівник ОВА.

Разом з тим він розповів, що вже відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі, й "також у місті сталося дві пожежі".

Своєю чергою глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram також розповів про пожежі, й про пошкоджене підприємство у місті Дніпро.

"Зранку область знаходиться під ворожою атакою. У Дніпрі було гучно - сталося кілька пожеж. Пошкоджене підприємство". - йдеться в його заяві.

Новина доповнюється....

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Ракетна атака Ракетний удар Пожежа
NEWS
Удари західними ракетами і системами по РФ змінять характер війни, - ISW
Удари західними ракетами і системами по РФ змінять характер війни, - ISW
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті