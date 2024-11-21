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РФ вивела в Чорне море 24 кораблі, серед них є ракетоносії з "Калібрами"

Четвер 21 листопада 2024 06:38
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РФ вивела в Чорне море 24 кораблі, серед них є ракетоносії з "Калібрами" Фото: РФ вивела у Чорне море кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

Сьогодні вранці, 21 листопада, в Чорному морі фіксуються майже чверть сотні кораблів, які РФ вивела на бойове чергування. П'ять з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Як поінформували у військовому відомстві, ці 5 ракетоносіїв ворога в акваторії Чорного моря у разі обстрілу здатні запустити загальним залпом до 28 "Калібрів".

Разом з тим в Азовському морі кораблі противника наразі не спостерігаються.

Також у ВМС ЗСУ додали, що Середземному морі фіксуються 2 кораблі РФ, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

РФ вивела в Чорне море 24 кораблі, серед них є ракетоносії з &quot;Калібрами&quot;

Використання росармією "Калібрів" при ударах по Україні

Нагадаємо, 17 листопада російські загарбники під час крайнього масованого комбінованого удару по Україні запустили 90 дронів та 120 ракет, серед яких також були й "Калібри" - ворог бив ними з акваторії Чорного моря.

Як повідомили тоді у ВМС, вранці в Чорному морі перебували 4 російські ракетоносії загальним залпом до 24 ракет "Калібр".

В командуванні Повітряних сил ЗСУ також розповіли, що при відбитті атаки завдяки роботі ППО загалом було збито 144 ворожих цілей, зокрема й "Калібри".

Додамо, сьогодні рано-вранці, 21 листопада, в ЗСУ поінформували про зліт у Росії МіГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", й через це була оголошена масштабна повітряна тривога в Україні.

Після цього фіксувався рух швидкісної цілі у бік Дніпра - у місті було чути вибухи.

Крім того, пізніше стало відомо, що у повітрі фіксувалися російські літаки Ту-95 - ці борти, ймовірно, здійснили пуски ракет Х-101 у напрямку України.

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