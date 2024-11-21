У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У місті Дніпро було чутно звуки вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги по всій Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Повітряні сили ЗСУ.
Військові повідомили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра зі сходу.
"Не ігноруйте тривогу!", - зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Загроза масштабного ракетного обстрілу
Нагадаємо, 21 листопада близько 5:00 ранку по всій території України було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31 і загрозу застосування балістичного озброєння.
Вдень 20 листопада посольство США повідомило про високу ймовірність масштабного ракетного обстрілу України і тимчасово припинило роботу. Однак ввечері роботу посольства було відновлено.
Спостерігається ескалація ситуації через дозвіл США на застосування Збройними силами України ракет ATACMS і Storm Shadow для ударів по військових об'єктах на території Росії.
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