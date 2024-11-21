РФ атакувала Україну ракетами: що відомо зараз

Російські окупанти вранці 21 листопада запустили крилаті ракети по Україні. Ворожі повітряні цілі заходили у повітряний простір з північного напрямку.

Що зараз відомо про російську ракетну атаку 21 листопада - в матеріалі РБК-Україна .

Перші крилаті ракети потрапили через Чернігівську область, й рухалися у напрямку на південь. Йдеться про ракети, запущені, скоріш за все, з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Де були вибухи

Начальник Дніпропетровської облради Микола Лукашук на тлі повідомлень про ракетну атаку на Дніпро закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях, та попередив про можливі повторні пуски.

На тлі даних про рух ракет у бік Дніпра місцеві ЗМІ та пабліки повідомляли про вибухи, що було чути у місті, близько 07.15.

Пізніше начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram розповів, що у Дніпрі через ворожий області є пошкодження промислового підприємства, сталися дві пожежі.

Чиновник додав, що росармія з самого ранку масовано атакувала Дніпропетровську область, й інформація щодо наслідків уточнюється.

Відключення світла

У Сумській області о 06:54 було введено графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черги споживачів за ГАВ. В "Сумиобленерго" зазначили, що це було здійснено за вказівкою НЕК "Укренерго".

Також в Сумській області 21 листопада діють ГПВ.

В Житомирській області було також запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії, розповіли в "Житомиробленерго".

В Чернігівській області застосували 1, 2 та 3 черги графіка аварійних відключень та 1 чергу спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ), передали в АТ "Чернігівобленерго".

ДТЕК інформує про екстрені відключення світла для м. Київ, Київщини, Одещини, Дніпропетровщини та Донеччини - також за вказівкою "Укренерго.

Ракетні маневри

"Крилата ракета з півночі через Чернігівщину, курс південний. Ще крилаті ракети тим самим курсом", - йдеться в заяві Повітряних сил ЗСУ в Telegram о 6:40 та 6:42 відповідно.

Крім того, військові поінформували, що російські ракети змінили курс у напрямку Київської області.

"Ракети з Чернігівщини на Полтавщину", - передали у Повітряних силах о 06.53.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про рух російської ракети у бік Миргорода з північного заходу. Крім того, друга ракета рухалася на це місто аналогічним курсом.

О 07.05 військові розповіли про рух крилатих ракет у Полтавській області у напрямку Кременчука та Дніпра.

"Кременчук в укриття, ракета з півночі", - йдеться в оголошенні ПС.

Потім війскові заявили, що ракета наближається до Дніпра, і що ракета з Кременчука також тримає курс на Дніпро.

"Група крилатих ракет південніше Дніпра, курс південно-східний (Запоріжжя). Ракета на Дніпро". - йдеться в оголошеннях військових.

Відбої тривоги

""Відбій загрози для західних областей", - поінформували у Повітряних силах о 07.39.

Близько 07.43 у Києві та низці областей на заході країни заявили про відбій тривоги.

Підготовка РФ до ракетного обстрілу 21 листопада

Як повідомлялося раніше, сьогодні рано-вранці, 21 листопада, в ЗСУ поінформували про зліт у Росії МіГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", й через це була оголошена масштабна повітряна тривога в Україні.

Після цього фіксувався рух швидкісної цілі у бік Дніпра, після цього у місті було чути вибухи.

Пізніше стало відомо, що у повітрі фіксувалися російські літаки Ту-95 - ці борти здійснили пуски ракет Х-101 у напрямку України.

Додамо, що в Чорному морі помітили 24 російські кораблі, з яких 5 були носіями крилатих ракет типу "Калібр".