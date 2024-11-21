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В Днепре из-за ракетной атаки РФ произошли пожары, повреждено предприятие

Динпро, Четверг 21 ноября 2024 08:10
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В Днепре из-за ракетной атаки РФ произошли пожары, повреждено предприятие Фото: названы последствия российского ракетного обстрела города Днепр (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре в результате сегодняшней российской ракетной атаки было повреждено предприятие. Также в городе произошли пожары

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Чиновник отметил, что российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область с раннего утра.

"Информация о последствиях уточняется", - передал руководитель ОВА.

Вместе с тем он рассказал, что уже известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре, и "также в городе произошло два пожара".

В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram также рассказал о пожарах и поврежденном предприятии в городе Днепр.

"Утром область находится под вражеской атакой. В Днепре было громко - произошло несколько пожаров. Повреждено предприятие", - говорится в его заявлении.

Российский обстрел Днепра и области

Около пяти часов утра 21 ноября стало известно о взлете в России МиГ-31К, являющемся носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Соответственно, в Украине была объявлена ​​масштабная воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ также сообщили о движении скоростной цели в сторону Днепра во время вражеского обстрела, и в городе были слышны взрывы.

Кроме того, российские самолеты Ту-95 совершили пуски ракет, предварительно Х-101, по Украине. Во время этой атаки появились сообщения о взрывах в Днепре.

Также около шести утра в Черном море фиксировали 5 российских ракетоносителей общим залпом до 28 "Калибров".

Добавим, в Днепропетровском ОВА и облсовете сегодня рассказали, что в ночь на 21 ноября российские оккупанты также несколько раз обстреляли Никопольский район с применением артиллерии и РСЗО "Град". В частности, враг бил по Никополю, а также по Красногригорьевской и Покровской общинам.

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