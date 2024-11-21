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По всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки

Четвер 21 листопада 2024 05:12
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По всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки Фото: повітряна тривога оголошена по всій Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

По всій території України під ранок, 21 листопада, була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряної тривоги та Повітряні сили Збройних сил України.

Сигнали тривоги залунали у столиці та низці областей майже одночасно, близько п'ятої ранку.

Проте вже через кілька хвилин "почервоніла" уся карта країни.

По всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки

"Загроза застосування балістичного озброєння, область де оголошено повітряну тривогу", - поінформували військові.

Зазначимо, моніторингові групи пишуть про виліт у Росії МiГ-31К, відтає є загроза пуску по Україні під час атаки аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджaл".

"Швидкісна ціль у напрямку Дніпра зі сходу", - повідомили у Повітряних силах о 05.18.

Крім того, військові уточнили, що повітряна тривога в Україні була оголошена через зліт МіГ-31К.

Оновлено: запуск ракет з російської стратавіації Ту-9 5

Як пізніше повідомили в Повітряних силах, у повітрі знаходяться російські стратегічні бомбардувальники Ту-95.

"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу", - розповіли військові о 5:47.

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, що цей ракетний удар з боку РФ по Україні відбувається після вчорашніх повідомлень про нібито підготовку країни-агресора до "масштабного обстрілу" 20 листопада. Через загрозу подібного обстрілу в Україні навіть призупиняли роботу низка іноземних посольств, зокрема США.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна "Реальна загроза чи ІПСО? Що відомо про "серйозну атаку" та закриття посольств в Україні".

Зазначимо, що, коментуючі попередження посольства США щодо можливої загрози обстрілів з боку Росії, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко звернув увагу, що росармія місяцями накопичувала ракети.

При цьому президент Володимир Зеленський, реагуючі на розповсюдження повідомлень про загрозу серйозної атаки з боку окупантів, наголосив, що такі панічні повідомлення лише допомагають країні-агресору Росії.

Глава держави нагадав, що з початку повномасштабної війни Україна пройшла багато жорстоких та підлих ударів Росії. Тому, як наголосив Зеленський, на повітряну тривогу необхідно завжди звертати увагу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Повітряна тривога
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