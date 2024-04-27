UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі було чути вибухи через ракетну атаку

Ілюстративне фото: у Дніпрі було чути вибухи (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі сьогодні рано-вранці, 27 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед тим фіксувався рух ворожих ракет у напрямку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибух було чути в районі міста близько п'ятої ранку.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух груп російських керованих ракет, зокрема у бік Дніпра, та просили місцевих жителів перебувати в укриттях. До цього ж закликав і міський голова Борис Філатов.

Ракетні удари РФ по Україні 27 квітня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі в Україні була оголошена повітряна тривога, яка набула масштабного рівня. Були зафіксовані пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, а також в моніторингових групах повідомлялося про активність Ту-22 окупантів.

В Повітряних силах заявили про маневрування ворожих ракет та проліт через кілька областей. Зокрема, повітряні цілі противника прямували у бік Дніпра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВибухВійна в УкраїніРакетний удар