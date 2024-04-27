Росіяни підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли будуть пуски ракет
Російські військові підняли в повітря стратегічну авіацію. З аеродрому "Оленья" в Мурманській області злетіла група бомбардувальників Ту-95.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Зафіксовано активність Ту-95МС (кількість уточнюється) з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Радарні сервіси повідомляють, що в повітрі наразі перебувають 8 бортів Ту-95МС, які рухаються вбік Каспійського регіону.
За їхніми даними, орієнтовний час підльоту авіації до потенційних пускових рубежів:
- місто Енгельс, Саратовська область - приблизно 02:50 - 03:20;
- акваторія Каспійського моря - близько 03:40 - 04:30.
Ракетна атака РФ по Україні
В п'ятницю, 26 квітня, у Чорне море були виведені на бойове чергування два підводні ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" становив до 8 ракет.
Близько 23:00 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про пуск ракет "Калібр" з Чорного моря. Одна ракета направилася в Хмельницьку область, а друга - на північ у напрямку Черкаської області, потім змінила курс у західному напрямку на Вінницьку область.
Одночасно радарні сервіси повідомили про зліт двох винищувачів МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" і пуск двох ракет "Кинджал". Згодом в Івано-Франківській області пролунали вибухи.
Після півночі ворог ударив балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі Харкова.
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