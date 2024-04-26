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В Україні оголошено масштабну тривогу через ракетну небезпеку

П'ятниця 26 квітня 2024 23:03
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В Україні оголошено масштабну тривогу через ракетну небезпеку Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Сигнал повітряної тривоги було оголошено ввечері п'ятниці, 26 квітня, у Києві та низці інших областей. Попереджають про загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено на півдні України та у Києві. Потім сигнал небезпеки поширився по всій території України.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога", - написали у Повітряних силах.

Там також попереджали про ракету яка летить з півдня у напрямку Миколаєва.

Також військові заявили про фіксацію руху ворожих керованих ракет, зокрема у бік Черкаської області, Хмельницької та Київської областей. В останній - на Білоцерківський район. Потім зафіксована зміна руху повітряних цілей - у бік Вінницької області.

Запуски "Кинджалів"

Також близько 23:33 в Повітряних силах попередили про загрозу пуску російськими окупантами аеробалістичних ракет "Кинджал" для ударів по території України.

"Кинджали через Житомирщину у південно-західному напрямку!" - йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

В Україні оголошено масштабну тривогу через ракетну небезпеку

Нагадаємо, сьогодні Російська Федерація вивела на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії. Станом на 18:00 загальний залп "Калібрів" становив до 8 ракет.

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