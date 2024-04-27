В Днепре были слышны взрывы из-за ракетной атаки

В Днепре сегодня рано утром, 27 апреля, раздались взрывы во время воздушной тревоги. Перед тем фиксировалось движение вражеских ракет в направлении города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Взрыв был слышен в районе города около пяти утра.
Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении групп российских управляемых ракет, в частности, в сторону Днепра, и просили местных жителей находиться в укрытиях. К этому же призвал и городской голова Борис Филатов.
Ранее сообщалось, что этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога, которая приобрела масштабный уровень. Были зафиксированы пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также в мониторинговых группах сообщалось об активности Ту-22 оккупантов.
В Воздушных силах заявили о маневрировании вражеских ракет и пролете через несколько областей. В частности, воздушные цели противника направлялись в сторону Днепра.
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