В Днепропетровской области проверяют на коронавирус 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Всего в области 9 зараженных коронавирусом людей.

"Вчера вечером в области обнаружили еще один случай коронавируса, а всего их 9. Четыре человека с COVID-19 лечатся в Днепровской городской больнице №21, еще столько же - в инфекционной больнице Кривого Рога. Один пациент в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Один человек уже выздоровел", - рассказал директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк.

Напомним, Минздрав обновил алгоритм оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусом.

Также сегодня утром Минздрав обновил данные по количеству зараженных коронавирусом.

Отметим, Главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире.

Также Кабинет министров Украины в воскресенье, 29 марта, принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.