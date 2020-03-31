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В СНБО создали карту распространения коронавируса в Украине и мире

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 09:53
В СНБО создали карту распространения коронавируса в Украине и мире
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел

Главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

На карту можно зайти по ссылке - https://covid19.rnbo.gov.ua/

"Главным ситуационным центром Украины (в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины) создана электронная карта распространения заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и в Украине", - говорится в сообщении.

Как уточняется, на карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно вероятного инфицирования в Украине. Также приводится информация о ситуации в мире.

Напомним, число больных коронавирусом в Украине выросло до 548 человек. Только за последние сутки подтвердились 62 новых случая. Новые заражения фиксируются в Сумской, Львовской, Донецкой, Ивано-Франковской и Одесской областях. В Киевской области за выходные скончались двое мужчин в возрасте 47 и 49 лет.

В частности, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом.

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