Коронавирус в Украине: Минздрав обновил алгоритм оказания лечения зараженым

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Соответствующие государственные положения утверждены приказом Минздрава Украины

Минздрав обновил алгоритм оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным коронавирусом, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности,

пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.

По прибытии пациента в больницу проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимостью начинать меры медицинской помощи и наличием ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома).

Затем в зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь.

В частности, беременные женщины с подозрением на коронавирус должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

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