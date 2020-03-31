Коронавирус в Украине: Минздрав обновил алгоритм оказания лечения зараженым

Соответствующие государственные положения утверждены приказом Минздрава Украины
Минздрав обновил алгоритм оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным коронавирусом, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:
К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.
По прибытии пациента в больницу проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимостью начинать меры медицинской помощи и наличием ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома).
Затем в зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь.
В частности, беременные женщины с подозрением на коронавирус должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.
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