ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин утвердил обязательную обсервацию для украинцев, вернувшихся из-за границы

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 23:07
Кабмин утвердил обязательную обсервацию для украинцев, вернувшихся из-за границы
Фото: заседание Кабмина (скриншот Youtube)

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что локациями для обсервации станут гостиницы

Кабинет министров Украины в воскресенье, 29 марта, принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия в его Telegram-канале.

"Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы после возвращения из-за границы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию из-за угрозы коронавируса. При этом он добавил, что локациями для обсервации могут стать гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности.

Кроме того, в Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом, из них - шесть человек выздоровели. Также зафиксировано десять летальных исходов.

Ранее президент Владимир Зеленский прогнозировал три возможных сценария распространения пандемии коронавирус в Украине.

В Китае проверяют производителя тестов на коронавирус, которые вернула Испания Коронавирусом в Украине чаще всего болеют люди от 31 до 40 лет, - Минздрав
Новости Украины КоронавирусКабинет Министров Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь