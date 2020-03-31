Коронавирус в Украине и мире: что известно на 31 марта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине фиксируются десятки новых случаев заражения коронавирусом

Распространение коронавируса в Украине и мире продолжается. В нашей стране полиция начала составлять протоколы на граждан, отказывающихся от карантина, а Рада не смогла внести изменения в госбюджет в рамках борьбы с COVID-19. Детальнее о пандемии в Украине и мире 31 марта - в материале РБК-Украина.

Важно:

количество заболевших коронавирусом выросло до 548

выросла смертность от инфекции

в Украине появились мобильные бригады и передвижные военные лаборатории по выявлению инфицированных

полиция начала составлять протоколы на граждан, отказывающихся от карантина

Рада провалила закон о деньгах на борьбу с коронавирусом

в областях готовятся к дефициту продуктов питания

пандемия истощает национальные системы здравоохранения

Пандемия усиливается

Число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 548 человек. Только за последние сутки подтвердились 62 новых случая. Новые заражения фиксируются в Сумской, Львовской, Донецкой, Ивано-Франковской и Одесской областях.

В Киевской области за выходные умерли двое мужчин в возрасте 47 и 49 лет. В Черновцах скончался один больной, 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более сотни инфицированных госпитализированы в Ивано-Франковске. Мэр города заявил об ухудшении ситуации.

В Киеве количество инфицированных достигло 102. Два человека уже вылечились. По информации мэра Виталия Кличко, наибольшее количество зараженных в центральных районах города.

Как борются с COVID-19 в Украине

В столице 100 человек, вернувшихся чартерным рейсом с Бали и Катара, в сопровождении полиции были доставлены на карантин в отель "Козацкий". Часть туристов не согласилась на обсервацию. На них правоохранители составили административные протоколы. Как информирует МВД, в Украине за соблюдением правил карантина следят 18 тысяч правоохранителей. За все время ограничений составлены 2967 админпротоколов, открыты 33 уголовных дела.

Минздрав создал 567 мобильных бригад, которые будут выявлять заболевших коронавирусом. "В каждой области, в каждом районе. Они созданы для того, чтобы забирать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом ПЦР…Система организована, алгоритмы работают", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Для тестирования привлечены три передвижные лаборатории Министерства обороны.

В Украину прибыли 100 тысяч южнокорейских ПЦР-тестов для определения COVID-19, о которых ранее говорил президент Владимир Зеленский.

Во Львове власти начали массово применять экспресс-тесты для работников коммунальных служб.

На внеочередном заседании народные депутаты уволили проработавшего один месяц министра здравоохранения Илью Емца и назначили на его место Максима Степанова. Помимо этого, Рада не смогла создать специальный фонд и выделить 97 млрд гривен на борьбу с коронавирусом.

Сразу несколько областей обратились в Госрезерв для обеспечения продуктами питания. "Наше государство и мир еще никогда не сталкивались с подобными проблемами, и мы должны быть готовы оперативно реагировать на вызовы современности", - заявил глава Госрезерва Ярослав Погорелый.

Евросоюз выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил надежду, что пандемия не разрушит безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.

По данным Министерства иностранных дел, после объявления карантина в страну вернулись 144 тысячи человек. В настоящее время на границе в пунктах пропуска очередей нет.

Перенос Олимпиады и чрезвычайное положение в странах мира

Олимпийские игры в Токио перенесены на год. Официальное открытие запланировано на 23 июля 2021 года. Из-за этого на год перенесен и чемпионат мира по легкой атлетике в США.

В Грузии премьер Георгий Гахария объявил о полном карантине и введении комендантского часа. С 31 марта в стране будет запрещено передвижение людей по улицам с 21:00 до 06:00. Такие же меры введены на Кипре. Кроме комендантского часа, жителям запрещено покидать дома. Штрафы за нарушение составляют от 150 до 300 евро. Число людей в такси не должно превышать трех человек, включая водителя.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан добился расширенных полномочий на время пандемии. Парламент страны поддержал закон, по которому премьер единолично сможет продлить чрезвычайное положение, приостановить исполнение определенных законов, в том числе о выборах.

Болгария отложила на год вступление в Евросоюз из-за пандемии. Как заявил глава Болгарского народного банка Димитр Радев, "график присоединения к банковскому союзу и участия в механизме валютных курсов более не является реалистичным".

Пандемия истощает системы здравоохранения во всем мире. По словам гендиректор ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, быстрый рост востребованности в медучреждениях и медработниках опасен тем, что некоторые системы здравоохранения будут перегружены.

Новая вспышка смертности зафиксирована в Испании. За сутки 812 человек стали жертвами COVID-19. Общее число летальных случаев выросло до 7340 человек. Заражены 85,2 тысячи людей.

Во Франции смертность от коронавируса достигла пика. За сутки от пандемии скончались 418 человек. Всего в стране зафиксировано 3024 летальных случая.

В Италии количество зараженных превысило 100 тысяч человек. На данный момент от коронавируса в стране скончались 11,5 тысяч.