ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Украине: Минздрав обновил данные по количеству зараженных

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 10:04
Коронавирус в Украине: Минздрав обновил данные по количеству зараженных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки было проверено 69 новых случая

По состоянию на утро 31 марта количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 549. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровел. За сутки было проверено 69 новых случая.

Напомним, Главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире.

Как уточняется, на карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденных случаях заболеваниях; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно вероятного инфицирования в Украине.

Также Кабинет министров Украины в воскресенье, 29 марта, принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы после возвращения из-за границы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию из-за угрозы коронавируса.

Черногория ввела комендантский час из-за коронавируса В Финляндии из-за коронавируса продлили ограничения до 13 мая
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь