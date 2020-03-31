Коронавирус в Украине: Минздрав обновил данные по количеству зараженных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки было проверено 69 новых случая

По состоянию на утро 31 марта количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 549. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровел. За сутки было проверено 69 новых случая.

Напомним, Главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире.

Как уточняется, на карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденных случаях заболеваниях; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно вероятного инфицирования в Украине.

Также Кабинет министров Украины в воскресенье, 29 марта, принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы после возвращения из-за границы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию из-за угрозы коронавируса.