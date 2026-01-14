Дмитро Наталуха очолив Фонд держмайна: що про нього відомо
Фонд державного майна України отримав нового керівника. Його очолив Дмитро Наталуха.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Зазначимо, раніше джерела РБК-Україна розповідали, що Наталуха є кандидатом на посаду голови Фонду держмайна.
Таким чином, "за" призначення Наталухи очільником Фонду держмайна віддали голоси 244 нардепи, 0 - проти, 12 - утрималися, не голосували 38 парламентарів.
Він склав свій депутатський мандат у зв'язку з призначенням.
Хто такий Дмитро Наталуха
Український політик Дмитро Наталуха народився 15 вересня 1987 року в Москві. Громадський діяч, народний депутат України 9 скликання, голова Комітету ВРУ питань економічного розвитку. Член депутатської фракції "Слуга народу".
Закінчив юридичний факультет Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка та отримав освіту у Кембриджському університеті за фахом "міжнародна політика та відносини".
Протягом тривалого часу працював у кількох юридичних компаніях. Активно підтримував Революцію Гідності.
З 2015 року очолював Лиманську РДА Одеської області, проте в лютому 2017-го його звільнили з цієї посади.
У 2019 році був обраний народним депутатом від партії "Слуг", під номером 14 у списку. Став членом фракції та очолив Комітет Ради з питань економічного розвитку.
Одружений на нардепці 8 та 9 скликань від "Батьківщини" Альоні Шкрум, має дітей.
Кадрові зміни у владі
Нагадаємо, 2 січня президент України призначив начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента. Натомість його місце в розвідці зайняв Олег Іващенко, голова Служби зовнішньої розвідки.
Зеленський також ініціював кадрові зміни в уряді: Михайло Федоров з поста першого віцепрем’єра - міністра цифрової трансформації на главу Міноборони, а Дениса Шмигаля - до Міністерства енергетики.
Напередодні також звільнено голову Держприкордонслужби Сергія Дейнеку, замість нього - т.в.о. голови ДПСУ став Валерій Вавринюк.
5 січня Василь Малюк після зустрічі з президентом оголосив про відставку з посади голови СБУ. Замість нього спецслужбою тимчасово керуватиме Євген Хмара. Він уточнив, що залишиться в системі і продовжить реалізовувати асиметричні спецоперації.
Змінено керівників обласних військових адміністрацій в низці областей.
Президент пояснив, що масштабні кадрові перестановки у січні проводяться задля підготовки України до будь-якого розвитку подій у переговорах про припинення війни. Зокрема на випадок, що ворог відмовиться припиняти агресію.
Після оновлення уряду президент також пообіцяв перезавантаження оборонного сектору та Збройних сил.
"Щоб це відбулося, я маю бути впевнений, що всі інші структури вже оновлені та працюють", - підкреслив він.