Дмитро Наталуха очолив Фонд держмайна: що про нього відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Зазначимо, раніше джерела РБК-Україна розповідали, що Наталуха є кандидатом на посаду голови Фонду держмайна.

Таким чином, "за" призначення Наталухи очільником Фонду держмайна віддали голоси 244 нардепи, 0 - проти, 12 - утрималися, не голосували 38 парламентарів.

Він склав свій депутатський мандат у зв'язку з призначенням.

Хто такий Дмитро Наталуха

Український політик Дмитро Наталуха народився 15 вересня 1987 року в Москві. Громадський діяч, народний депутат України 9 скликання, голова Комітету ВРУ питань економічного розвитку. Член депутатської фракції "Слуга народу".

Закінчив юридичний факультет Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка та отримав освіту у Кембриджському університеті за фахом "міжнародна політика та відносини".

Протягом тривалого часу працював у кількох юридичних компаніях. Активно підтримував Революцію Гідності.

З 2015 року очолював Лиманську РДА Одеської області, проте в лютому 2017-го його звільнили з цієї посади.

У 2019 році був обраний народним депутатом від партії "Слуг", під номером 14 у списку. Став членом фракції та очолив Комітет Ради з питань економічного розвитку.

Одружений на нардепці 8 та 9 скликань від "Батьківщини" Альоні Шкрум, має дітей.

Кадрові зміни у владі

Нагадаємо, 2 січня президент України призначив начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента. Натомість його місце в розвідці зайняв Олег Іващенко, голова Служби зовнішньої розвідки.

Зеленський також ініціював кадрові зміни в уряді: Михайло Федоров з поста першого віцепрем’єра - міністра цифрової трансформації на главу Міноборони, а Дениса Шмигаля - до Міністерства енергетики.

Напередодні також звільнено голову Держприкордонслужби Сергія Дейнеку, замість нього - т.в.о. голови ДПСУ став Валерій Вавринюк.

5 січня Василь Малюк після зустрічі з президентом оголосив про відставку з посади голови СБУ. Замість нього спецслужбою тимчасово керуватиме Євген Хмара. Він уточнив, що залишиться в системі і продовжить реалізовувати асиметричні спецоперації.

Змінено керівників обласних військових адміністрацій в низці областей.