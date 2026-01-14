ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Дмитрий Наталуха возглавил Фонд госимущества: что о нем известно

Киев, Среда 14 января 2026 15:08
UA EN RU
Дмитрий Наталуха возглавил Фонд госимущества: что о нем известно Фото: Дмитрий Наталуха (facebook.com/natalukha)
Автор: Мария Кучерявец

Фонд государственного имущества Украины получил нового руководителя. Его возглавил Дмитрий Наталуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Отметим, ранее источники РБК-Украина рассказывали, что Наталуха является кандидатом на должность главы Фонда госимущества.

Таким образом, "за" назначение Наталухи главой Фонда госимущества отдали голоса 244 нардепа, 0 - против, 12 - воздержались, не голосовали 38 парламентариев.

Он сложил свой депутатский мандат в связи с назначением.

Кто такой Дмитрий Наталуха

Украинский политик Дмитрий Наталуха родился 15 сентября 1987 года в Москве. Общественный деятель, народный депутат Украины 9 созыва, глава Комитета ВРУ по вопросам экономического развития. Член депутатской фракции "Слуга народа".

Окончил юридический факультет Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко и получил образование в Кембриджском университете по специальности "международная политика и отношения".

В течение длительного времени работал в нескольких юридических компаниях. Активно поддерживал Революцию Достоинства.

С 2015 года возглавлял Лиманскую РГА Одесской области, однако в феврале 2017-го его уволили с этой должности.

В 2019 году был избран народным депутатом от партии "Слуг", под номером 14 в списке. Стал членом фракции и возглавил Комитет Рады по вопросам экономического развития.

Женат на нардепе 8 и 9 созывов от "Батькивщины" Алене Шкрум, имеет детей.

Кадровые изменения во власти

Напомним, 2 января президент Украины назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента. Взамен его место в разведке занял Олег Иващенко, глава Службы внешней разведки.

Зеленский также инициировал кадровые изменения в правительстве: Михаил Федоров с поста первого вице-премьера - министра цифровой трансформации на главу Минобороны, а Дениса Шмыгаля - в Министерство энергетики.

Накануне также уволен глава Госпогранслужбы Сергей Дейнека, вместо него - и.о. главы ГПСУ стал Валерий Вавринюк.

5 января Василий Малюк после встречи с президентом объявил об отставке с должности главы СБУ. Вместо него спецслужбой временно будет руководить Евгений Хмара. Он уточнил, что останется в системе и продолжит реализовывать асимметричные спецоперации.

Сменены руководители областных военных администраций в ряде областей.

Президент пояснил, что масштабные кадровые перестановки в январе проводятся для подготовки Украины к любому развитию событий в переговорах о прекращении войны. В частности на случай, если враг откажется прекращать агрессию.

После обновления правительства президент также пообещал перезагрузку оборонного сектора и Вооруженных сил.

"Чтобы это произошло, я должен быть уверен, что все другие структуры уже обновлены и работают", - подчеркнул он.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФГИУ Верховная рада
Новости
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году