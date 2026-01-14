Дмитрий Наталуха возглавил Фонд госимущества: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Отметим, ранее источники РБК-Украина рассказывали, что Наталуха является кандидатом на должность главы Фонда госимущества.

Таким образом, "за" назначение Наталухи главой Фонда госимущества отдали голоса 244 нардепа, 0 - против, 12 - воздержались, не голосовали 38 парламентариев.

Он сложил свой депутатский мандат в связи с назначением.

Кто такой Дмитрий Наталуха

Украинский политик Дмитрий Наталуха родился 15 сентября 1987 года в Москве. Общественный деятель, народный депутат Украины 9 созыва, глава Комитета ВРУ по вопросам экономического развития. Член депутатской фракции "Слуга народа".

Окончил юридический факультет Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко и получил образование в Кембриджском университете по специальности "международная политика и отношения".

В течение длительного времени работал в нескольких юридических компаниях. Активно поддерживал Революцию Достоинства.

С 2015 года возглавлял Лиманскую РГА Одесской области, однако в феврале 2017-го его уволили с этой должности.

В 2019 году был избран народным депутатом от партии "Слуг", под номером 14 в списке. Стал членом фракции и возглавил Комитет Рады по вопросам экономического развития.

Женат на нардепе 8 и 9 созывов от "Батькивщины" Алене Шкрум, имеет детей.

Кадровые изменения во власти

Напомним, 2 января президент Украины назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента. Взамен его место в разведке занял Олег Иващенко, глава Службы внешней разведки.

Зеленский также инициировал кадровые изменения в правительстве: Михаил Федоров с поста первого вице-премьера - министра цифровой трансформации на главу Минобороны, а Дениса Шмыгаля - в Министерство энергетики.

Накануне также уволен глава Госпогранслужбы Сергей Дейнека, вместо него - и.о. главы ГПСУ стал Валерий Вавринюк.

5 января Василий Малюк после встречи с президентом объявил об отставке с должности главы СБУ. Вместо него спецслужбой временно будет руководить Евгений Хмара. Он уточнил, что останется в системе и продолжит реализовывать асимметричные спецоперации.

Сменены руководители областных военных администраций в ряде областей.