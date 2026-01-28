"Для возʼєднання сімей": в Росії захотіли відкрити кордон з Україною

Фото: в Росії захотіли відкрити кордон з Україною (Getty Images)

У Росії заговорили про можливість відкриття спеціального пункту пропуску на кордоні з Україною. Росіяни, які перебувають в Україні, не можуть виїхати начебто через прострочені закордонні паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.