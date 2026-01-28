ua en ru
"Для возʼєднання сімей": в Росії захотіли відкрити кордон з Україною

Росія, Середа 28 січня 2026 20:55
"Для возʼєднання сімей": в Росії захотіли відкрити кордон з Україною Фото: в Росії захотіли відкрити кордон з Україною (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

У Росії заговорили про можливість відкриття спеціального пункту пропуску на кордоні з Україною. Росіяни, які перебувають в Україні, не можуть виїхати начебто через прострочені закордонні паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова запропонувала розглянути питання створення пункту пропуску на кордоні з Україною.

"Це могло б дозволити громадянам РФ, які перебувають на території України, виїхати та воз’єднатися зі своїми близькими", - наголосила вона для ЗМІ.

Москалькова зазначила, що у багатьох росіян закінчився термін дії закордонних паспортів, а оформити нові документи вони не можуть. Через це, за її твердженням, громадяни РФ ніби як позбавлені можливості залишити Україну навіть через треті країни.

"Люди фактично "опинилися в пастці" через відсутність чинних документів", - заявила омбудсмен.

Закриття кордонів для росіян

Україна закрила кордони з Росією після повномаштабного вторгнення ще з 24 лютого 2022 року. Низка країн приєдналися до цього кроку, запровадивши обмеження на в’їзд та закриття кордонів з Росією.

Нагадаємо, Латвія повністю добудувала захисну огорожу на кордоні з Росією. На завершальній стадії в дію ввели 72 кілометри з 99 кілометрів паркану, зведеного компанією Igate.

Загальна довжина інженерних загороджень на латвійсько-російському кордоні становить близько 280 кілометрів і формує безперервний фізичний бар’єр у місцях, де це дозволяють технічні умови.

Паралельно Естонія розпочала будівництво перших бетонних укріплень на південно-східному напрямку кордону з Росією в межах Балтійської оборонної лінії.

Початковий етап проєкту передбачає встановлення 28 бункерів, із яких сім уже доставлені та готуються до встановлення поблизу муніципалітету Сетомаа.

Водночас в Фінляндії зафіксували перший випадок виявлення незаконного перетину державного кордону за допомогою нового огородження, яке зводять на окремих ділянках фінсько-російського кордону.

Офіційне повідомлення оприлюднили 20 січня. Система сигналізації, встановлена на паркані, зафіксувала спробу перетину кордону з боку Фінляндії до Росії, після чого прикордонники оперативно зупинили порушника.

Крім того, НАТО планує сформувати на східному фланзі майже безлюдну, роботизовану зону з сучасними засобами спостереження та озброєння, що має зменшити ризики для життя військових на початковому етапі можливого наступу.

