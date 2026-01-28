ua en ru
"Для воссоединения семей": в России захотели открыть границу с Украиной

Россия, Среда 28 января 2026 20:55
Фото: в России захотели открыть границу с Украиной (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В России заговорили о возможности открытия специального пункта пропуска на границе с Украиной. Россияне, которые находятся в Украине, не могут выехать якобы из-за просроченных загранпаспортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила рассмотреть вопрос создания пункта пропуска на границе с Украиной.

"Это могло бы позволить гражданам РФ, которые находятся на территории Украины, выехать и воссоединиться со своими близкими", - подчеркнула она для СМИ.

Москалькова отметила, что у многих россиян закончился срок действия загранпаспортов, а оформить новые документы они не могут. Из-за этого, по ее утверждению, граждане РФ вроде как лишены возможности покинуть Украину даже через третьи страны.

"Люди фактически "оказались в ловушке" из-за отсутствия действующих документов", - заявила омбудсмен.

Закрытие границ для россиян

Украина закрыла границы с Россией после полномасштабного вторжения еще с 24 февраля 2022 года. Ряд стран присоединились к этому шагу, введя ограничения на въезд и закрытие границ с Россией.

Напомним, Латвия полностью достроила защитное ограждение на границе с Россией. На завершающей стадии в действие ввели 72 километра из 99 километров забора, возведенного компанией Igate.

Общая длина инженерных заграждений на латвийско-российской границе составляет около 280 километров и формирует непрерывный физический барьер в местах, где это позволяют технические условия.

Параллельно Эстония начала строительство первых бетонных укреплений на юго-восточном направлении границы с Россией в пределах Балтийской оборонительной линии.

Начальный этап проекта предусматривает установку 28 бункеров, из которых семь уже доставлены и готовятся к установке вблизи муниципалитета Сетомаа.

В то же время в Финляндии зафиксировали первый случай выявления незаконного пересечения государственной границы с помощью нового ограждения, которое возводят на отдельных участках финско-российской границы.

Официальное сообщение обнародовали 20 января. Система сигнализации, установленная на заборе, зафиксировала попытку пересечения границы со стороны Финляндии в Россию, после чего пограничники оперативно остановили нарушителя.

Кроме того, НАТО планирует сформировать на восточном фланге почти безлюдную, роботизированную зону с современными средствами наблюдения и вооружения, что должно уменьшить риски для жизни военных на начальном этапе возможного наступления.

