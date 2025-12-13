ua en ru
Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією

Естонія, Субота 13 грудня 2025 13:40
Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією Фото: Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією (Естонський центр оборонних інвестицій)
Автор: Тетяна Степанова

Естонія розпочала зведення перших бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією в рамках Балтійської оборонної лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

За словами речника Естонського центру оборонних інвестицій Крісмара Розіна, перший етап передбачає встановлення 28 бункерів. Сім з яких вже доставлені й готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа.

Загальна мережа має включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошарової системи оборони на східному фланзі НАТО.

"Ми будуємо це в мирний час, а це означає, що маємо дотримуватись законів мирного часу", - зазначив Розін.

Бункери, площею близько 35 кв. м кожен, спроєктовані для витримування ударів артилерійських снарядів калібру 152 мм. У разі загострення ситуації на кордоні, вони доповнюватимуться колючим дротом та "зубами дракона", які вже розміщені на складах.

Проєкт стартував із затримкою через проблеми із закупівлями. Первинні тендери не дали результатів через завищені ціни - компанії не могли точно оцінити вартість робіт без розкриття координат, які зберігали в таємниці з міркувань безпеки.

Наразі проєкт реалізується за скороченим сценарієм, щоб отримати реальні дані перед масштабним розгортанням. Ще 572 бункери будуть виставлені на новий тендер до кінця року.

Будівництво супроводжується значними координаційними викликами: потрібно отримати схвалення від збройних сил, поліції, прикордонників, місцевих рад і приватних землевласників. Водночас Естонія вже випереджає Латвію і Литву, які також реалізують свої частини проєкту незалежно.

Нагадаємо, минулого року ми повідомляли, що Естонія у 2025-му розпочне будівництво лінії оборони на кордоні з Росією. Зокрема, побудує 600 бункерів в прикордонних районах з країною агресором.

Окрім того, на південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зведуть майже 40-кілометровий протитанковий рів. Також опозиційна партія Естонії ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з Росією.

