НАТО готує безлюдну роботизовану зону на кордоні з РФ та Білоруссю

НАТО планує створити на східному фланзі майже безлюдну, роботизовану зону з високотехнологічними засобами спостереження та озброєння. Це допоможе зберегти життя солдат на першому етапі потенційного наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Генерал НАТО Томас Лоувін заявив, що такі плани Альянсу є відповіддю на посилення загроз з боку Росії. За концепцією, вздовж кордонів НАТО з Росією та Білоруссю буде створено багатошарову оборонну систему, що поєднуватиме датчики, автоматизовані засоби та роботизовані системи, які зможуть виявляти противника та стримувати його просування на ранніх етапах.

Лоувін описав цю ділянку як "своєрідну гарячу зону", завдання якої - ламаючи ініціативу супротивника, скоротити його бойову здатність ще до фактичного зіткнення з великими операційними силами НАТО. У такій зоні можуть бути задіяні озброєні безпілотники, напівавтономні бойові машини, роботизовані наземні системи та автоматизовані системи ППО й ПРО.

Крім того, у рамках посилення східного флангу планується розміщення значно більших запасів озброєння та боєприпасів у прикордонних державах, ніж це було раніше, щоб гарантувати швидке реагування та логістичну підтримку в разі загострення ситуації.

Генерал також підкреслив, що хоча високі технології відіграватимуть важливу роль, останні рішення про застосування сили залишаються за людиною, відповідно до існуючих міжнародних правил та етичних стандартів.

Видання пише, що такі зміни відбуваються на тлі посилення оборонних спроможностей НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та зростання напруги в трансатлантичних відносинах. Східний фланг альянсу вже зазнав значного збільшення військової присутності та планування оборонних операцій.