Латвія остаточно відгородилась парканом від Росії

У Латвії повністю завершили будівництво огорожі на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідальну за об'єкт державну компанію Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI).

На фінальному етапі в експлуатацію ввели 72 км із 99 км паркану, збудованого компанією Igate.

Загальна протяжність огорожі на латвійсько-російському кордоні становить близько 280 км, що забезпечує суцільний фізичний бар'єр у технічно можливих місцях.

Вартість проекту раніше оцінювали у 146 млн євро.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс наголосив, що завершення будівництва паркану на кордонах з Росією та Білоруссю є важливим внеском у національну безпеку та захист зовнішнього кордону ЄС.

За його словами, кордон і надалі оснащуватимуть сучасними технологічними системами спостереження.

Паралельно тривають роботи з облаштування додаткової інфраструктури: патрульних доріг, мостів та інженерних споруд.

Влітку розпочато завершальний етап робіт на ще 41 км ділянок кордону з Росією, зокрема у болотистій місцевості. Основні будівельні роботи планують завершити до кінця 2026 року.

VNĪ також координує проєкти на кордоні з Білоруссю. Будівництво основної огорожі загальною протяжністю майже 145 км там завершили в липні 2024 року. Завершальні інфраструктурні роботи на окремих ділянках планують закінчити до весни 2026 року.

Окремо зазначається, що технологічне оснащення всього зовнішнього сухопутного кордону Латвії мають завершити до кінця 2026 року.