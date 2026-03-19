Дизель в Україні може злетіти до 90 гривень: експерт попередив про різкий стрибок цін

Вже наступного тижня водії можуть побачити цінник в 90 грн за літр дизельного палива на стелах українських АЗС. Причина такого різкого стрибка - залежність Європи від імпорту з Близького Сходу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Вартість дизпалива на лондонській біржі ICE перевалила за 1300 доларів за тонну. Це впливає на собівартість дизеля на україському кордоні: близько 80 грн за літр, зазначив експерт.

"З кордону його треба довезти, наприклад, до Києва. Це ще 2 гривні. Потім плюс витрати, плюс податки, плюс якийсь прибуток. Тож, я думаю, що за тиждень ціна до 90 гривень може доповзти", - сказав Куюн, додавши, що ситуація може змінюватися, залежно від подій на Близькому Сході.

За словами експерта, такий стрімкий ріст цін на дизель пов'язаний, перш за все, з дефіцитом цього виду пального в Європі. Європейські країни щомісяця імпортують близько 3 млн тонн дизпалива і переважно з Близького Сходу.

"Після ембарго на російський імпорт, саме близькосхідні постачання стали одними з тих, які замінили російські. І відповідно сьогодні, коли там проблема, це одразу ж ударило по цінах. Тому бачимо, що вони летять набагато швидше", - пояснив він.

Як Україна реагує на паливну кризу

Через різке зростання цін український уряд вжив низку заходів, щоб полегшити шок споживачів. Так, за рішенням влади, мережа АЗС державної "Укрнафти" стримує ціни на бензин, а Кабмін запустив так званий "паливний кешбек".

Вже з 20 березня українці зможуть отримати 15% за дизель, 10% за бензин та 5% за автогаз на картку "Національний кешбек". Однак в місяць одна людина зможе отримати не більше 1000 грн "паливного кешбеку".