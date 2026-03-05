Бензин без націнки: Зеленський назвав єдину мережу АЗС, де стримають ціни

В Україні не очікується дефіциту пального, а державна компанія "Укрнафта" мінімізує націнку на бензин та дизель, щоб стримати зростання цін для населення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це стало відомо під час спільного брифінгу президента України Володимира Зеленського та голови правління компанії "Укрнафта" Сергія Корецького.

Прогноз щодо цін та наявності пального

За словами Сергія Корецького, нинішнє підвищення цін на АЗС (у середньому на 6 гривень) зумовлене світовими логістичними збоями.

Проте він наголосив, що ситуація далека від критичної, а панічні настрої є безпідставними.

"В Україні одна з найдиверсифікованіших мереж постачань з різних джерел. Тому не бачимо ніяких панічних настроїв з приводу постачання нафтопродуктів. Це досягає свого піку, потім йде падіння", - пояснив очільник "Укрнафти".

Соціальна роль держкомпанії

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками наради з урядом та "Укрнафтою" було прийнято рішення про роботу державних потужностей у режимі мінімальної рентабельності.

"Ми сьогодні домовились, що вони (Укрнафта - ред.) зроблять все, щоб працювати саме в кризовий момент без рентабельності. Щоб під час викликів ми могли трішки регулювати і допомагати людям", - заявив Зеленський.

Корецький додав, що "Укрнафта" виступатиме орієнтиром справедливої ціни на ринку, максимально знижуючи власну маржу, аби лише покривати операційні витрати.