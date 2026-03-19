Дизель в Украине может взлететь до 90 гривен: эксперт предупредил о резком скачке цен

Уже на следующей неделе водители могут увидеть ценник в 90 грн за литр дизельного топлива на стелах украинских АЗС. Причина такого резкого скачка - зависимость Европы от импорта с Ближнего Востока.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Стоимость дизтоплива на лондонской бирже ICE перевалила за 1300 долларов за тонну. Это влияет на себестоимость дизеля на украинской границе: около 80 грн за литр, отметил эксперт.

"С границы его надо довезти, например, до Киева. Это еще 2 гривны. Потом плюс расходы, плюс налоги, плюс какая-то прибыль. Поэтому, я думаю, что за неделю цена до 90 гривен может доползти", - сказал Куюн, добавив, что ситуация может изменяться, в зависимости от событий на Ближнем Востоке.

По словам эксперта, такой стремительный рост цен на дизель связан, прежде всего, с дефицитом этого вида топлива в Европе. Европейские страны ежемесячно импортируют около 3 млн тонн дизтоплива и преимущественно с Ближнего Востока.

"После эмбарго на российский импорт, именно ближневосточные поставки стали одними из тех, которые заменили российские. И соответственно сегодня, когда там проблема, это сразу же ударило по ценам. Поэтому видим, что они летят гораздо быстрее", - пояснил он.

Сколько стоит дизельное топливо на популярных АЗС сегодня, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Как Украина реагирует на топливный кризис

Из-за резкого роста цен украинское правительство приняло ряд мер, чтобы облегчить шок потребителей. Так, по решению властей, сеть АЗС государственной "Укрнафты" сдерживает цены на бензин, а Кабмин запустил так называемый "топливный кэшбек".

Уже с 20 марта украинцы смогут получить 15% за дизель, 10% за бензин и 5% за автогаз на карточку "Национальный кэшбек". Однако в месяц один человек сможет получить не более 1000 грн "топливного кэшбека".