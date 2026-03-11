Дизель підбирається до 81 грн: які ціни на АЗС 11 березня та де дешевше
Дизель і автогаз подорожчали в окремих мережах українських АЗС. Водночас у частини операторів ціни залишилися стабільними.
Скільки коштує пальне станом на 11 березня та де найвигідніше заправитися - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Головне:
- Що змінилося: Найсуттєвіше - ціна на дизельне пальне зросла на SOCAR на 2 грн.
- Найдорожчі позиції: Преміальний дизель та "сотий" бензин тепер місцями на однаковій позначці - 80,99 грн/л.
- Найдешевші варіанти: "Укрнафта" продовжує пропонувати найнижчі ціни (А-95 по 68,99 грн, ДП по 69,99 грн).
- Подорожчання автогазу: WOG підняв ціну на 1 грн (нова - 42,98 грн).
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 11 березня (інфографіка РБК-Україна)
Огляд цін
Мережа SOCAR оновила вартість дизельного пального. Порівняно з 10 березня, ціни на ДП сьогодні зросли на 2 гривні і становлять 80,99 грн/л (преміальний) та 77,99 грн/л відповідно.
На станціях WOG зафіксовано зростання ціни на автогаз на 1 гривню. Актуальна ціна 42,98 грн.
Ціни на ОККО залишилися стабільними на рівні попереднього дня:
В "Укрнафті" також без змін. Крім того, держмережа зберігає найнижчі ціни на пальне серед представлених гравців ринку.
Загалом найдорожчим залишається преміальне ДП та бензин марки "100" (80,99 грн/л), а найбільш доступний А-95 пропонує "Укрнафта" по 68,99 грн.
Деталізація цін на 11 березня
ОККО:
- Бензин Pulls 100 - 80,99 грн
- Бензин Pulls 95 - 73,99 грн
- Бензин А-95 Євро - 70,99 грн
- ДП Pulls - 78,99 грн
- ДП Євро - 75,99 грн
- Газ - 41,99 грн
WOG:
- Бензин 100 - 80,99 грн
- Бензин 95 (Mustang) - 73,99 грн
- Бензин 95 Євро - 70,99 грн
- ДП Євро-5 - 75,99 грн
- ДП Mustang - 78,99 грн
- Газ - 42,98 грн
SOCAR:
- Бензин NANO 100 - 80,99 грн
- Бензин NANO 95 - 74,99 грн
- Бензин А-95 - 70,99 грн
- ДП NANO Extro - 80,99 грн
- ДП NANO - 77,99 грн
- Газ - 41,98 грн
"Укрнафта":
- Бензин 98 (Energy) - 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy) - 71,99
- Бензин 95 - 68,99 грн
- Бензин 92 - 65,99 грн
- ДП (Energy) - 73,99 грн
- ДП - 69,99 грн
- Газ - 40,99 грн
Подорожчання пального в Україні
На світовому енергоринку, через операцію США та Ізраїлю проти Ірану, спостерігається значна нестабільність. У понеділок ціна на нафту марки Brent піднялася вище 100 доларів за барель - це був найвищий рівень із середини 2022 року.
Вже у вівторок котирування почали знижуватися після заяви президента США Дональда Трампа про те, що війна з Іраном "практично завершена". Наразі нафта Brent торгується на лондонській біржі ICE по близько 87,5 долара за барель.
Водночас експерти наголошують, що навіть після падіння приблизно на 20% нафта все одно залишається дорожчою, ніж до початку кризи на Близькому Сході. Загальне зростання цін становить близько 20%.
На тлі цієї ситуації та підвищеного попиту серед водіїв минулого тижня в Україні почали зростати ціни на пальне на АЗС. Ще 5 березня Антимонопольний комітет України дав учасникам ринку три дні, щоб пояснити причини суттєвого подорожчання. Через ситуацію на паливному ринку до Верховної Ради України сьогодні викликали голову АМКУ Павла Кириленка.