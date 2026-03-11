Дизель подбирается к 81 грн: какие цены на АЗС 11 марта и где дешевле

Дизель и автогаз подорожали в отдельных сетях украинских АЗС. В то же время у части операторов цены остались стабильными.

Сколько стоит топливо по состоянию на 11 марта и где выгоднее всего заправиться - собрало РБК-Украина в материале.

Главное: Что изменилось: Самое существенное - цена на дизельное топливо выросла на SOCAR на 2 грн.

Самое существенное - цена на дизельное топливо выросла на SOCAR на 2 грн. Самые дорогие позиции : Премиальный дизель и "сотый" бензин теперь местами на одинаковой отметке - 80,99 грн/л.

: Премиальный дизель и "сотый" бензин теперь местами на одинаковой отметке - 80,99 грн/л. Самые дешевые варианты : "Укрнафта" продолжает предлагать самые низкие цены (А-95 по 68,99 грн, ДТ по 69,99 грн).

: "Укрнафта" продолжает предлагать самые низкие цены (А-95 по 68,99 грн, ДТ по 69,99 грн). Подорожание автогаза: WOG поднял цену на 1 грн (новая - 42,98 грн).

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 11 марта (инфографика РБК-Украина)

Обзор цен

Сеть SOCAR обновила стоимость дизельного топлива. По сравнению с 10 марта, цены на ДТ сегодня выросли на 2 гривны и составляют 80,99 грн/л (премиальный) и 77,99 грн/л соответственно.

На станциях WOG зафиксирован рост цены на автогаз на 1 гривну. Актуальная цена 42,98 грн.

Цены на ОККО остались стабильными на уровне предыдущего дня:

В "Укрнафте" также без изменений. Кроме того, госсеть сохраняет самые низкие цены на топливо среди представленных игроков рынка.

В целом самым дорогим остается премиальное ДТ и бензин марки "100" (80,99 грн/л), а наиболее доступный А-95 предлагает "Укрнафта" по 68,99 грн.

Детализация цен на 11 марта

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Евро - 70,99 грн

ДТ Pulls - 78,99 грн

ДТ Евро - 75,99 грн

Газ - 41,99 грн

WOG:

Бензин 100 - 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 73,99 грн

Бензин 95 Евро - 70,99 грн

ДТ Евро-5 - 75,99 грн

ДТ Mustang - 78,99 грн

Газ - 42,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДТ NANO Extro - 80,99 грн

ДТ NANO - 77,99 грн

Газ - 41,98 грн

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 71,99

Бензин 95 - 68,99 грн

Бензин 92 - 65,99 грн

ДТ (Energy) - 73,99 грн

ДТ - 69,99 грн

Газ - 40,99 грн

Подорожание топлива в Украине

На мировом энергорынке, из-за операции США и Израиля против Ирана, наблюдается значительная нестабильность. В понедельник цена на нефть марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель - это был самый высокий уровень с середины 2022 года.

Уже во вторник котировки начали снижаться после заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном "практически завершена". Сейчас нефть Brent торгуется на лондонской бирже ICE по около 87,5 доллара за баррель.

В то же время эксперты отмечают, что даже после падения примерно на 20% нефть все равно остается дороже, чем до начала кризиса на Ближнем Востоке. Общий рост цен составляет около 20%.

На фоне этой ситуации и повышенного спроса среди водителей на прошлой неделе в Украине начали расти цены на топливо на АЗС. Еще 5 марта Антимонопольный комитет Украины дал участникам рынка три дня, чтобы объяснить причины существенного подорожания. Из-за ситуации на топливном рынке в Верховную Раду Украины сегодня вызвали главу АМКУ Павла Кириленко.