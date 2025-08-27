У "Дії" можна зареєструвати місце проживання в гуртожитку: деталі

Як змінити місце проживання у 5 кроків?

Авторизуйтесь на порталі "Дія". Оберіть у кабінеті Послуги > Зміна місця проживання. Вкажіть навчальний заклад та гуртожиток. За потреби додайте номер та дату договору про проживання. Підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП і відправте.

Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви можна дізнатися у кабінеті на порталі "Дія".

Зазначається, що 23 навчальних заклади спростили заселення до гуртожитків з "Дією".

"Скористатися сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку", - додали у пресслужбі.