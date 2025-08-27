В "Дії" можно зарегистрировать место жительства в общежитии: детали

Как сменить место жительства в 5 шагов?

Авторизуйтесь на портале "Дія". Выберите в кабинете Услуги > Изменение места жительства. Укажите учебное заведение и общежитие. При необходимости добавьте номер и дату договора о проживании. Подпишите заявление Дія.Підписом или КЭП и отправьте.

Как только заявление одобрит уполномоченное лицо университета, вы получите уведомление об уплате админсбора. Далее система автоматически отправит его органу регистрации места жительства. О статусе заявления можно узнать в кабинете на портале "Дія".

Отмечается, что 23 учебных заведения упростили заселение в общежития с "Дією".

"Воспользоваться сервисом могут пока невоеннообязанные студенты, которые имеют карточку налогоплательщика и подписали договор о проживании в общежитии", - добавили в пресс-службе.