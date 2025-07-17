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"Дія" навчиться відповідати на голосові запити: які функції та сервіси доступні

Україна, Четвер 17 липня 2025 19:58
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"Дія" навчиться відповідати на голосові запити: які функції та сервіси доступні Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Незабаром у "Дії" можна буде отримувати послуги, користуючись голосовими запитами. А генерація документів на запит користувача буде здійснюватися за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової інформації Михайла Федорова виданню DOU.

Федоров зазначив, що незабаром Мінцифри запустить бета-тестування версії "Дії", де буде вбудовано штучний інтелект. В першу чергу ШІ вбудують у портал "Дія", що дозволить користувачам керувати отриманням послуг за допомогою голосових запитів.

Наприклад, додав міністр цифровізації, можна буде отримати не тільки відповіді на запитання - як знайти найближчий ЦНАП, які довідки потрібні для виїзду за кордон тощо. ШІ-агент, якого планують вбудувати в дії, зможе генерувати та відправляти документи на запит користувача.

"По суті, ви скажете: "А відправ мені, будь ласка, мою довідку про доходи за останні кілька років". І тобі автоматично генерується цей документ і відправляється", - пояснив він.

Окрім цього, завдяки ШІ-моделі стане значно простіше отримувати послуги на кшталт "єВідновлення". Зараз це складна послуга в реалізації, але за допомогою ШІ процес вдасться значно спростити, впевнений Федоров.

"Ви заходите і говорите: "В мене потрапила ракета в будинок, мені потрібно отримати послугу". Він відразу розуміє, пише "відправте кілька фото", веде вас по флоу. Ви відправляєте фото, автоматом відправляється заявка в комісію, генерується заявка, тобто все відбувається далі автоматом", - пояснив він.

Федоров додав, що це тільки перший крок у цифровізації держави на основі ШІ. Цілком можливо, що за підсумками інтеграції та роботи ШІ-моделі в "Дію" штучному інтелекту доручать генерацію нормативно-правових актів для уряду.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що ШІ буде інтегрований у безпілотники українського виробництва. Українська компанія Frontline нещодавно уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems. Остання відома своїми ШІ-рішеннями для дронів.

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Михайло Федоров Дія
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