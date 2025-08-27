У "Дії" можна зареєструвати місце проживання в гуртожитку: деталі
Відтепер на порталі "Дія" студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
Як змінити місце проживання у 5 кроків?
- Авторизуйтесь на порталі "Дія".
- Оберіть у кабінеті Послуги > Зміна місця проживання.
- Вкажіть навчальний заклад та гуртожиток.
- За потреби додайте номер та дату договору про проживання.
- Підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП і відправте.
Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви можна дізнатися у кабінеті на порталі "Дія".
Зазначається, що 23 навчальних заклади спростили заселення до гуртожитків з "Дією".
"Скористатися сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку", - додали у пресслужбі.
Інші послуги в "Дії"
Нагадаємо, в Україні вже стартувала нова цифрова послуга - Дія.Картка. З її допомогою можна отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.
Також українці зможуть офіційно змінювати прізвища дистанційно в режимі онлайн. Таку послугу мають намір запровадити у "Дії".
Орім того, вже восени у застосунку "Дія" буде доступна послуга розлучення онлайн.
Також повідомлялося, що незабаром у "Дії" можна буде отримувати послуги, користуючись голосовими запитами.
Які новинки будуть доступні на порталі "Дія" та в самому застосунку вже найближчим часом - читайте у колонці першого віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова для РБК-Україна.