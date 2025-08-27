ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У "Дії" можна зареєструвати місце проживання в гуртожитку: деталі

Середа 27 серпня 2025 17:18
UA EN RU
У "Дії" можна зареєструвати місце проживання в гуртожитку: деталі Фото: у "Дії" можна зареєструвати місце проживання в гуртожитку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Відтепер на порталі "Дія" студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

Як змінити місце проживання у 5 кроків?

  1. Авторизуйтесь на порталі "Дія".
  2. Оберіть у кабінеті Послуги > Зміна місця проживання.
  3. Вкажіть навчальний заклад та гуртожиток.
  4. За потреби додайте номер та дату договору про проживання.
  5. Підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП і відправте.

Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви можна дізнатися у кабінеті на порталі "Дія".

Зазначається, що 23 навчальних заклади спростили заселення до гуртожитків з "Дією".

"Скористатися сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку", - додали у пресслужбі.

Інші послуги в "Дії"

Нагадаємо, в Україні вже стартувала нова цифрова послуга - Дія.Картка. З її допомогою можна отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.

Також українці зможуть офіційно змінювати прізвища дистанційно в режимі онлайн. Таку послугу мають намір запровадити у "Дії".

Орім того, вже восени у застосунку "Дія" буде доступна послуга розлучення онлайн.

Також повідомлялося, що незабаром у "Дії" можна буде отримувати послуги, користуючись голосовими запитами.

Які новинки будуть доступні на порталі "Дія" та в самому застосунку вже найближчим часом - читайте у колонці першого віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова для РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінцифра Дія Студенти
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили