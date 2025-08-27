В "Дії" можно зарегистрировать место жительства в общежитии: детали
Теперь на портале "Дія" студенты могут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
Как сменить место жительства в 5 шагов?
- Авторизуйтесь на портале "Дія".
- Выберите в кабинете Услуги > Изменение места жительства.
- Укажите учебное заведение и общежитие.
- При необходимости добавьте номер и дату договора о проживании.
- Подпишите заявление Дія.Підписом или КЭП и отправьте.
Как только заявление одобрит уполномоченное лицо университета, вы получите уведомление об уплате админсбора. Далее система автоматически отправит его органу регистрации места жительства. О статусе заявления можно узнать в кабинете на портале "Дія".
Отмечается, что 23 учебных заведения упростили заселение в общежития с "Дією".
"Воспользоваться сервисом могут пока невоеннообязанные студенты, которые имеют карточку налогоплательщика и подписали договор о проживании в общежитии", - добавили в пресс-службе.
Другие услуги в "Дії"
Напомним, в Украине уже стартовала новая цифровая услуга - Дія.Картка. С ее помощью можно получать все государственные выплаты на одну мультисчетную карту.
Также украинцы смогут официально менять фамилии дистанционно в режиме онлайн. Такую услугу намерены ввести в "Дії".
Кроме того, уже осенью в приложении "Дія" будет доступна услуга развода онлайн.
Также сообщалось, что вскоре в "Дії" можно будет получать услуги, пользуясь голосовыми запросами.
Какие новинки будут доступны на портале "Дія" и в самом приложении уже в ближайшее время - читайте в колонке первого вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова для РБК-Украина.