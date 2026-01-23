Дія "поставить на паузу" всі соціальні послуги: коли і на скільки
Впродовж 24-25 січня у Дії не працюватимуть сервіси, пов'язані з виплатами та допомогою. Це пов'язано з технічним оновленням у системі соціальної сфери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Дії.
На порталі будуть недоступні такі послуги:
- Скасування довідки ВПО
- Опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом
- Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
- Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків
- Консультація з усиновлення дитини
- Усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку
В застосунку тимчасово не працюватимуть:
- Базова соціальна допомога
- Комплексна допомога для ВПО
- Зміна адреси фактичного проживання ВПО
- Скасування довідки ВПО
- Довідка ВПО
Нагадаємо, заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль нещодавно повідомила, що у 2026 році в Дії запустять низку нових функцій. Вони розширять можливості користувачів та спростять взаємодію з держпослугами.
Зокрема, передбачається впровадження європротоколу, можливість перетину держкордону через застосунок Дія, оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) для дітей, а також запуск нових сервісів для ветеранів та членів їхніх сімей.
Зазначимо, у січні стало відомо, що державне підприємство Дія ліквідують - воно переходить у формат акціонерного товариства. Зазначається, що ці зміни не вплинуть на роботу застосунку та порталу Дія.
Крім того, застосунок Дія незабаром почне повідомляти користувачів про перегляд їхніх даних в державних реєстрах. Кожен такий факт фіксуватиметься в системі, тому це створить додатковий захист від шахрайських схем.