Дія "поставит на паузу" все социальные услуги: когда и на сколько

В течение 24-25 января в Дії не будут работать сервисы, связанные с выплатами и помощью. Это связано с техническим обновлением в системе социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Дії .

В приложении временно не будут работать:

На портале будут недоступны такие услуги:

Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль недавно сообщила, что в 2026 году в Дії запустят ряд новых функций. Они расширят возможности пользователей и упростят взаимодействие с госуслугами.

В частности, предполагается внедрение европротокола, возможность пересечения госграницы через приложение Дія, оформление регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) для детей, а также запуск новых сервисов для ветеранов и членов их семей.

Отметим, в январе стало известно, что государственное предприятие Дія ликвидируют - оно переходит в формат акционерного общества. Отмечается, что эти изменения не повлияют на работу приложения и портала Дія.

Кроме того, приложение Дія вскоре начнет уведомлять пользователей о пересмотре их данных в государственных реестрах. Каждый такой факт будет фиксироваться в системе, поэтому это создаст дополнительную защиту от мошеннических схем.