Главная » Бизнес » Tech

Дія "поставит на паузу" все социальные услуги: когда и на сколько

Украина, Пятница 23 января 2026 21:49
UA EN RU
Дія "поставит на паузу" все социальные услуги: когда и на сколько Фото: на портале и в приложении ряд услуг будет недоступен (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В течение 24-25 января в Дії не будут работать сервисы, связанные с выплатами и помощью. Это связано с техническим обновлением в системе социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Дії.

На портале будут недоступны такие услуги:

  • Отмена справки ВПЛ
  • Опека и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом
  • Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом
  • Стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей
  • Консультация по усыновлению ребенка
  • Усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета

В приложении временно не будут работать:

  • Базовая социальная помощь
  • Комплексная помощь для ВПЛ
  • Изменение адреса фактического проживания ВПЛ
  • Отмена справки ВПЛ
  • Справка ВПЛ

Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль недавно сообщила, что в 2026 году в Дії запустят ряд новых функций. Они расширят возможности пользователей и упростят взаимодействие с госуслугами.

В частности, предполагается внедрение европротокола, возможность пересечения госграницы через приложение Дія, оформление регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) для детей, а также запуск новых сервисов для ветеранов и членов их семей.

Отметим, в январе стало известно, что государственное предприятие Дія ликвидируют - оно переходит в формат акционерного общества. Отмечается, что эти изменения не повлияют на работу приложения и портала Дія.

Кроме того, приложение Дія вскоре начнет уведомлять пользователей о пересмотре их данных в государственных реестрах. Каждый такой факт будет фиксироваться в системе, поэтому это создаст дополнительную защиту от мошеннических схем.

Дия
Новости
