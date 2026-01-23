Дія "поставит на паузу" все социальные услуги: когда и на сколько
В течение 24-25 января в Дії не будут работать сервисы, связанные с выплатами и помощью. Это связано с техническим обновлением в системе социальной сферы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Дії.
На портале будут недоступны такие услуги:
- Отмена справки ВПЛ
- Опека и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом
- Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом
- Стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей
- Консультация по усыновлению ребенка
- Усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета
В приложении временно не будут работать:
- Базовая социальная помощь
- Комплексная помощь для ВПЛ
- Изменение адреса фактического проживания ВПЛ
- Отмена справки ВПЛ
- Справка ВПЛ
Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль недавно сообщила, что в 2026 году в Дії запустят ряд новых функций. Они расширят возможности пользователей и упростят взаимодействие с госуслугами.
В частности, предполагается внедрение европротокола, возможность пересечения госграницы через приложение Дія, оформление регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) для детей, а также запуск новых сервисов для ветеранов и членов их семей.
Отметим, в январе стало известно, что государственное предприятие Дія ликвидируют - оно переходит в формат акционерного общества. Отмечается, что эти изменения не повлияют на работу приложения и портала Дія.
Кроме того, приложение Дія вскоре начнет уведомлять пользователей о пересмотре их данных в государственных реестрах. Каждый такой факт будет фиксироваться в системе, поэтому это создаст дополнительную защиту от мошеннических схем.