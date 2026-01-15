Держпідприємство Дія реформують: що це означає і чи вплине це на роботу додатку

Державне підприємство "Дія" ліквідують, воно переходить у формат акціонерного товариства. Такі зміни жодним чином не вплинуть на роботу застосунку та порталу Дія.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила заступник міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль.

"Ми продовжуємо працювати у звичайному режимі. Для користувачів застосунку та порталу нічого не змінюється. Як завжди, сервіси працюють 24/7, документи під рукою, а послуги надаються так само швидко", - підкреслила Коваль.

Вона пояснила, що зміна юридичного формату компанії з держпідприємства на акціонерне товариство передбачена законом "Про особливості регулювання діяльності юросіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юросіб", а також рішенням уряду.

Тепер усі держпідприємства в Україні мають змінити свою юридичну форму.

"Хочу окремо зазначити: Дія на 100% залишається державною. Слово "акціонерне товариство" в назві ніяк не означає приватизацію. Держава була, є і буде єдиним власником", - звернула увагу чиновниця.

Також, за словами Коваль, у новому статусі компанія отримає сучасні інструменти для розвитку, які раніше були недоступні класичному держпідприємству. Буде простіше будувати партнерства з українським бізнесом і запускати спільні технологічні проєкти.