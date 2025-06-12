"Дія" почне надсилати підприємцям важливі сповіщення: як це допоможе бізнесу

Незабаром підприємці почнуть отримувати в застосунку "Дія" push-сповіщення про персоналізовані фінансові можливості.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.
Згідно з інформацією міністерства, скоро підприємці в Україні почнуть отримувати у застосунку "Дія" персоналізовані push-сповіщення про:
Уточнюється, що йдеться про важливі рекомендації, які найбільше підійдуть тому чи іншому бізнесу.
Вони надходитимуть з Маркетплейса фінансових можливостей на порталі "Дія.Бізнес".
"Так підприємці не пропускатимуть можливості для розвитку та масштабуватимуть проекти за підтримки держави", - пояснили у Мінцифри.
Як приклад "роботи зі сповіщеннями" українцям навели квітковий бізнес.
"Уявіть, ви - власник квіткового магазину. На Маркетплейсі фінансових можливостей з'являється програма, яка зможе посилити ваш бізнес", - розповіли у міністерстві.
У такому випадку "Дія" надішле сповіщення із посиланням на відповідну програму.
Після цього підприємці зможуть:
"Уже тестуємо функціонал і далі запустимо онлайн-кабінет підприємця для всіх власників малого й середнього бізнесу", - наголосили у Мінцифри.
Уточнюється, що проект "Онлайн-кабінет підприємця" реалізується координатором - Міністерством цифрової трансформації (спільно з Міністерством юстиції, Державною податковою службою, Офісом з розвитку підприємництва та експорту й державним підприємством "Дія").
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Дія" запускає нову послугу для бізнесу та його клієнтів. Йдеться про мультишеринг - сервіс, який дозволяє швидко отримувати одразу декілька копій різних документів.
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