В "Дії" запускають нову послугу: вона буде платною

"Дія" запускає нову послугу для бізнесу та його клієнтів. Йдеться про мультишеринг - сервіс, який дає змогу швидко отримувати одразу декілька копій різних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу єдиного онлайн-порталу державних послуг і застосунку у Facebook.

Кому й для чого може знадобитись мультишеринг

Українцям розповіли, що новий сервіс "Дії" можна легко інтегрувати у бізнес-процеси.

"Клік-клік - і отримали весь пакет потрібних документів від клієнта. Без ксерокопій, файлів та помилок у паперах", - пояснили в "Дії".

Що таке мультишеринг (інфографіка: facebook.com/diia.gov.ua)

З якого числа запускають новий сервіс

Новий сервіс для бізнесу - мультишеринг документів у "Дії" - запрацює з 1 червня 2025 року.

Після цього всі цифрові копії необхідних документів можна буде отримати одразу, без зайвих запитів.

"А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному - все передається через "Дію" в кілька кліків... Це швидко, зручно й без ризику помилок чи підробок", - розповіли громадянам.

Як працюватиме сервіс мультишерингу

У "Дії" пояснили також, як працюватиме новий сервіс.

Для того, щоб ним скористатись, клієнтам того чи іншого бізнесу (наприклад, банку), потрібно буде:

натиснути кнопку або відсканувати QR-код смартфоном з "Дією";

обрати документи, які потрібно надіслати;

засвідчити запит з "Дія.Підпис".

"Мультишеринг працює навіть тоді, коли в клієнта немає всіх документів - надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує", - уточнили експерти.

Якими документами дозволить поділитись "Дія"

В межах послуги мультишерингу, в "Дії" можна буде поділитись такими документами:

ID-картка;

закордонний паспорт;

техпаспорт;

податковий номер (РНОКПП);

посвідчення водія;

свідоцтво про народження дитини;

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

студентський квиток;

пенсійне посвідчення;

довідка про доходи;

документи про освіту;

посвідки на постійне та тимчасове проживання;

актові записи (зміна імені, шлюб, розлучення);

посвідчення ветерана.

Документи, якими можна поділитись із мультишерингом (інфографіка: facebook.com/diia.gov.ua)

Як під'єднати послугу та хто за неї платитиме

Для того, щоб під'єднати послугу, необхідно буде налаштувати або ж оновити інтеграцію з "Дією".

Наголошується, що послуга мультишерингу буде:

платною для бізнесу (банків, сервісів тощо);

безкоштовною для клієнтів (людей, які надсилатимуть документи).

Уточнюється, що всі технічні інструкції та інформація про тарифи - доступні на сайті "Інтеграція Дії".

"З "Дією" бізнес працює швидше, а клієнти залишаються задоволеними. Проект реалізовано Міністерством цифрової трансформації за підтримки Національного банку України", - підсумували у прес-службі порталу.



Публікація прес-службі "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)