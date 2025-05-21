В "Дії" запускають нову послугу: вона буде платною
"Дія" запускає нову послугу для бізнесу та його клієнтів. Йдеться про мультишеринг - сервіс, який дає змогу швидко отримувати одразу декілька копій різних документів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу єдиного онлайн-порталу державних послуг і застосунку у Facebook.
Кому й для чого може знадобитись мультишеринг
Українцям розповіли, що новий сервіс "Дії" можна легко інтегрувати у бізнес-процеси.
"Клік-клік - і отримали весь пакет потрібних документів від клієнта. Без ксерокопій, файлів та помилок у паперах", - пояснили в "Дії".
Що таке мультишеринг (інфографіка: facebook.com/diia.gov.ua)
З якого числа запускають новий сервіс
Новий сервіс для бізнесу - мультишеринг документів у "Дії" - запрацює з 1 червня 2025 року.
Після цього всі цифрові копії необхідних документів можна буде отримати одразу, без зайвих запитів.
"А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному - все передається через "Дію" в кілька кліків... Це швидко, зручно й без ризику помилок чи підробок", - розповіли громадянам.
Як працюватиме сервіс мультишерингу
У "Дії" пояснили також, як працюватиме новий сервіс.
Для того, щоб ним скористатись, клієнтам того чи іншого бізнесу (наприклад, банку), потрібно буде:
- натиснути кнопку або відсканувати QR-код смартфоном з "Дією";
- обрати документи, які потрібно надіслати;
- засвідчити запит з "Дія.Підпис".
"Мультишеринг працює навіть тоді, коли в клієнта немає всіх документів - надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує", - уточнили експерти.
Якими документами дозволить поділитись "Дія"
В межах послуги мультишерингу, в "Дії" можна буде поділитись такими документами:
- ID-картка;
- закордонний паспорт;
- техпаспорт;
- податковий номер (РНОКПП);
- посвідчення водія;
- свідоцтво про народження дитини;
- довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- студентський квиток;
- пенсійне посвідчення;
- довідка про доходи;
- документи про освіту;
- посвідки на постійне та тимчасове проживання;
- актові записи (зміна імені, шлюб, розлучення);
- посвідчення ветерана.
Документи, якими можна поділитись із мультишерингом (інфографіка: facebook.com/diia.gov.ua)
Як під'єднати послугу та хто за неї платитиме
Для того, щоб під'єднати послугу, необхідно буде налаштувати або ж оновити інтеграцію з "Дією".
Наголошується, що послуга мультишерингу буде:
- платною для бізнесу (банків, сервісів тощо);
- безкоштовною для клієнтів (людей, які надсилатимуть документи).
Уточнюється, що всі технічні інструкції та інформація про тарифи - доступні на сайті "Інтеграція Дії".
"З "Дією" бізнес працює швидше, а клієнти залишаються задоволеними. Проект реалізовано Міністерством цифрової трансформації за підтримки Національного банку України", - підсумували у прес-службі порталу.
Публікація прес-службі "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на порталі "Дія" запустять помічник на основі штучного інтелекту.
Читайте також, як українці зможуть влаштовуватись на роботу через "Дію".
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