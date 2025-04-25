Від ідеї - до бізнесу. Як ветеранам отримати до 1,5 мільйона гривень на власну справу

Ветерани і родичі полеглих захисників можуть отримати грант до 1,5 млн гривень на розвиток своєї справи. Для цього до 28 квітня потрібно подати бізнес-проект на конкурс "Варто діяти".

РБК-Україна із посиланням на публікацію Українського ветеранського фонду розповідає, хто і на яких умовах може отримати грант на власну справу.

Як отримати грант

Конкурс грантів "Варто діяти" від Українського ветеранського фонду надає можливість ветерани, членам їхніх сімей та рідні загиблих захисників отримати від 500 тисяч до 1,5 млн гривень на започаткування або розвиток бізнесу. Окрім цього, проекти зі сфери ІТ можуть отримати додаткові кошти та менторську підтримку від SKELAR.

Заявки прийматимуть до 28 квітня 2025 року (до 18:00 за київським часом). Переможців оголосять 17 червня.

Учасників, які пройдуть технічний відбір Українського ветеранського фонду та відповідатимуть критеріям SKELAR, автоматично зарахують до ІТ-школи для ветеранів Brave Builders. Навчання стартує у вересні.

Ветеранам після навчання комплексно надаватимуть підтримку, яка включає менторство, інкубацію проектів, багато практики, інвестиції задля розвитку та масштабування бізнесу, експертизу від 10+ засновників успішних IT-бізнесів тощо.

Хто може подати заявки на конкурс

ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці;

дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, у разі, якщо проекти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Подати заявку на конкурс бізнес-проектів можна до 28 квітня (фото: me.gov.ua)

Додамо, що "Варто діяти" - це грантова програма з підтримки ветеранського підприємництва від Українського ветеранського фонду Мінветеранів. До реалізації конкурсу долучилися SKELAR - український венчур-білдер, що будує міжнародні tech-бізнеси, та найбільший експортер зернових з України Kernel.