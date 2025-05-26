Платні сервіси для бізнесу в Дії: що варто знати
Дія запровадила перший платний сервіс для бізнесу. Це стало кроком до сталого розвитку цифрової держави. При цьому для громадян всі послуги залишаються безкоштовними. Про це детальніше – у колонці керівника команди впровадження Дії в Міністерстві цифрової трансформації України Олексія Вовка.
Ми в Дії звикли говорити з людьми прямо. Без зайвої бюрократії, складних формулювань чи дрібного шрифту. Коли країна повномасштабно воює, а водночас залишається світовим лідером цифрових сервісів – це досягається не за рахунок магії, а завдяки рішенню складних питань і стратегічному плануванню. І запуск платних сервісів – якраз одне з таких рішень.
Чому зараз? Тому що Дія – це вже не експеримент, а інфраструктура. Це цифрова держава в кишені, якою щодня користуються мільйони громадян і тисячі бізнесів. Від ID-картки до свідоцтва про народження, від студентського до техпаспорта – ми спростили доступ до ключових документів і побудували нову культуру державних послуг.
Але щоб цей проєкт розвивався, ставав ще надійнішим, швидшим і зручнішим – йому потрібна система підтримки. Саме тому ми починаємо монетизацію. Обережно. Поступово. І тільки там, де це справді створює додаткову цінність.
Перший платний сервіс – новий етап цифрової трансформації
Першим кроком стала монетизація мультишерингу – сервісу, який дозволяє передавати одразу кілька цифрових документів у межах одного запиту. Наприклад, клієнт банку може одразу передати ID-картку, РНОКПП та довідку про доходи. Це економить час, усуває зайву бюрократію і забезпечує зручність як для бізнесу, так і для клієнта.
Ми почали саме з шерингу, бо він уже довів свою ефективність. Бізнес активно ним користується, а позитивний зворотний зв’язок – найкраща мотивація для масштабування.
Що залишається безкоштовним?
Для громадян усі сервіси залишаються безкоштовними.
Запуск мультишерингу з 1 червня не означає обов’язковий перехід усіх компаній на новий сценарій. Із цієї дати мультишеринг стане доступним для тих, хто вже технічно готовий до інтеграції. Інші зможуть приєднатися у зручний для себе час – з урахуванням своїх ресурсів, процедур та налаштувань.
Після 1 червня залишається доступним безкоштовний шеринг одного документа – саме за цією моделлю можна й надалі працювати без жодних обмежень. Це гнучкий підхід, який дозволяє кожному бізнесу обирати темп цифрової інтеграції, що відповідає його потребам і можливостям.
У межах звичайного (безкоштовного) шерингу доступні:
- ID-картка
- Закордонний паспорт
- Податковий номер (РНОКПП)
- Свідоцтво про народження дитини
- Довідка ВПО
- Актові записи (зміна імені, шлюб, розлучення)
- Пенсійне посвідчення
- Документи про освіту
- Посвідчення ветерана
- Водійське посвідчення
- Техпаспорт
- Студентський квиток
- Посвідки на постійне і тимчасове проживання
Єдиний документ, який доступний лише через мультишеринг – це довідка про доходи.
Діалог із бізнесом – у пріоритеті
Ми добре розуміємо, що монетизація в державному сервісі – чутливе питання. Тому не йдемо шляхом різких змін.
Навпаки, всі рішення ми приймаємо у тісній співпраці з бізнесом. Слухаємо, проводимо зустрічі, збираємо фідбек і коригуємо підходи. Тобто розвиток сервісів і формування майбутніх тарифних моделей відбуватимуться не в кабінетах, а в діалозі з представниками ринку – з урахуванням їхніх потреб і реального досвіду.
Ми відкриті до пропозицій – як щодо покращення самого продукту, так і умов його використання. Для нас важливо, щоб Дія і надалі залишалась інструментом, який допомагає бізнесу зростати і підвищувати свою ефективність.
Куди підуть кошти?
Отримані кошти спрямовуватимуться на підтримку та розвиток Дії – від технічної інфраструктури до розробки нових сервісів і модернізації існуючих. Це дозволить зберігати стабільну роботу системи, впроваджувати нові цифрові рішення, посилювати кіберзахист і забезпечувати безперебійний доступ для мільйонів користувачів.
Запровадження платних сервісів для бізнесу – це крок до сталого розвитку цифрової держави. Ми обрали таку модель, аби не скорочувати обсяг можливостей, а навпаки – зберігати всі сервіси для громадян повністю безкоштовними, а для компаній створювати додаткову цінність: інструменти, які підвищують ефективність, зручність і економлять час.
Це не про прибуток, а про довгострокову стратегію. Ми прагнемо, аби Україна залишалася лідером цифрової трансформації не лише сьогодні, а й у майбутньому – з міцною, сучасною та самодостатньою цифровою інфраструктурою.
Висновок
Запровадження платних сервісів у Дії – це виважений крок, спрямований на підтримку та розвиток системи, яка роками обслуговує мільйони громадян і тисячі компаній. Це про забезпечення стабільності, безпеки та якості послуг, які є фундаментом цифрової держави.