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Аграріям платять за бавовник? Хто отримає 10 тисяч за гектар і як подати заявку

Четвер 12 червня 2025 07:30
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Аграріям платять за бавовник? Хто отримає 10 тисяч за гектар і як подати заявку Аграрії з деяких областей можуть отримати 10 тис. гривень за гектар бавовнику (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно в Україні розпочалась нова програма державної підтримки аграріїв з деяких областей. Ті з них, які вирощують бавовник, можуть отримати 10 тисяч гривень на гектар.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу політичної партії "Слуга Народу" у Facebook.

На кого з аграріїв розрахована держпідтримка

Подати заявку на бюджетну дотацію до 10 липня можуть аграрії, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях України.

Отримати державну підтримку можуть юридичні особи та ФОП, які:

  • офіційно зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР);
  • не мають податкових боргів;
  • працюють лише на підконтрольній території.

Чим важливе вирощування бавовнику в Україні

За словами ініціатора програми підтримки, заступника голови комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степана Чернявського, вирощування бавовнику - не просто підтримка нашої економіки.

"Це також і кроки до посилення обороноздатності України", - наголосив він.

Народний депутат пояснив, що бавовник - складова виробництва пороху.

"Тобто це - безпека країни", - зазначив він.

Як подати заявку та коли надійдуть гроші

Подати заявку для участі у програмі державної підтримки можна через особистий кабінет у ДАР.

Українцям пояснили, що після перевірки обласна комісія повідомить про своє рішення через програмні засоби ДАР.

Уточнюється, що у разі погодження, вона ж визначає суму бюджетної дотації.

"З 15.09.25 кошти мають надійти на рахунок отримувача", - підсумували у прес-службі політичної сили.

Аграріям платять за бавовник? Хто отримає 10 тисяч за гектар і як подати заявкуАграріям платять за бавовник? Хто отримає 10 тисяч за гектар і як подати заявкуПублікація політичної партії (скриншот: facebook.com/sluganarodu.official)

Нагадаємо, у 2024 році на півдні Одеської області проводили перспективні агротехнологічні дослідження - вирощування бавовнику на місцевих ґрунтах, що стало унікальним для України.

На кількох ділянках площею від 0,1 до 2,5 гектарів було висаджено п'ять сортів бавовнику, завезених із Німеччини, США та Туреччини.

У жовтні 2024 року стало відомо, що експеримент вдався - на всіх дослідних ділянках утворилися сходи, цвітіння та перші коробочки бавовнику.

Для створення сприятливих умов для обігу насіння найкращих сортів бавовнику в Україні, а також підтримки відновлення важливої галузі сільського господарства (з метою забезпечення ресурсних потреб вітчизняної промисловості) Верховна Рада схвалила відповідний закон - про спрощення обігу насіння цієї рослини.

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