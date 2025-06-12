"Дія" начнет присылать предпринимателям важные оповещения: как это поможет бизнесу

О каких уведомлениях в "Дія" для бизнеса идет речь

Согласно информации министерства, скоро предприниматели в Украине начнут получать в приложении "Дія" персонализированные push-уведомления про:

программы поддержки;

гранты;

льготные кредиты.

Уточняется, что речь идет о важных рекомендациях, которые больше всего подойдут тому или иному бизнесу.

Они будут поступать из Маркетплейса финансовых возможностей на портале "Дія.Бізнес".

"Так предприниматели не будут пропускать возможности для развития и масштабировать проекты при поддержке государства", - объяснили в Минцифры.

Push-уведомления для бизнеса: как это будет работать

В качестве примера "работы с уведомлениями" украинцам привели цветочный бизнес.

"Представьте, вы - владелец цветочного магазина. На Маркетплейсе финансовых возможностей появляется программа, которая сможет усилить ваш бизнес", - рассказали в министерстве.

В таком случае "Дія" пришлет уведомление со ссылкой на соответствующую программу.

После этого предприниматели смогут:

кликнуть на эту ссылку;

перейти на портал "Дія.Бізнес";

узнать все детали о программе;

подать заявку для участия в ней.

"Уже тестируем функционал и дальше запустим онлайн-кабинет предпринимателя для всех владельцев малого и среднего бизнеса", - отметили в Минцифры.

Уточняется, что проект "Онлайн-кабинет предпринимателя" реализуется координатором - Министерством цифровой трансформации (совместно с Министерством юстиции, Государственной налоговой службой, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и государственным предприятием "Дія").

Публикация Министерства цифровой трансформации (скриншот: facebook.com/mintsyfra)