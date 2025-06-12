RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Дія" начнет присылать предпринимателям важные оповещения: как это поможет бизнесу

"Дія" будет присылать предпринимателям оповещения о важных финансовых возможностях (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Вскоре предприниматели начнут получать в приложении "Дія" push-оповещения о персонализированных финансовых возможностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.

О каких уведомлениях в "Дія" для бизнеса идет речь

Согласно информации министерства, скоро предприниматели в Украине начнут получать в приложении "Дія" персонализированные push-уведомления про:

Уточняется, что речь идет о важных рекомендациях, которые больше всего подойдут тому или иному бизнесу.

Они будут поступать из Маркетплейса финансовых возможностей на портале "Дія.Бізнес".

"Так предприниматели не будут пропускать возможности для развития и масштабировать проекты при поддержке государства", - объяснили в Минцифры.

Push-уведомления для бизнеса: как это будет работать

В качестве примера "работы с уведомлениями" украинцам привели цветочный бизнес.

"Представьте, вы - владелец цветочного магазина. На Маркетплейсе финансовых возможностей появляется программа, которая сможет усилить ваш бизнес", - рассказали в министерстве.

В таком случае "Дія" пришлет уведомление со ссылкой на соответствующую программу.

После этого предприниматели смогут:

  • кликнуть на эту ссылку;
  • перейти на портал "Дія.Бізнес";
  • узнать все детали о программе;
  • подать заявку для участия в ней.

"Уже тестируем функционал и дальше запустим онлайн-кабинет предпринимателя для всех владельцев малого и среднего бизнеса", - отметили в Минцифры.

Уточняется, что проект "Онлайн-кабинет предпринимателя" реализуется координатором - Министерством цифровой трансформации (совместно с Министерством юстиции, Государственной налоговой службой, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и государственным предприятием "Дія").

Публикация Министерства цифровой трансформации (скриншот: facebook.com/mintsyfra)

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Дія" запускает новую услугу для бизнеса и его клиентов. Речь идет о мультишеринге - сервисе, который позволяет быстро получать сразу несколько копий различных документов.

Читайте также, что стоит знать о платных сервисах для бизнеса в "Дія".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФОПМінцифраБизнесДияКредиты