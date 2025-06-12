"Дія" начнет присылать предпринимателям важные оповещения: как это поможет бизнесу

Вскоре предприниматели начнут получать в приложении "Дія" push-оповещения о персонализированных финансовых возможностях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.
Согласно информации министерства, скоро предприниматели в Украине начнут получать в приложении "Дія" персонализированные push-уведомления про:
Уточняется, что речь идет о важных рекомендациях, которые больше всего подойдут тому или иному бизнесу.
Они будут поступать из Маркетплейса финансовых возможностей на портале "Дія.Бізнес".
"Так предприниматели не будут пропускать возможности для развития и масштабировать проекты при поддержке государства", - объяснили в Минцифры.
В качестве примера "работы с уведомлениями" украинцам привели цветочный бизнес.
"Представьте, вы - владелец цветочного магазина. На Маркетплейсе финансовых возможностей появляется программа, которая сможет усилить ваш бизнес", - рассказали в министерстве.
В таком случае "Дія" пришлет уведомление со ссылкой на соответствующую программу.
После этого предприниматели смогут:
"Уже тестируем функционал и дальше запустим онлайн-кабинет предпринимателя для всех владельцев малого и среднего бизнеса", - отметили в Минцифры.
Уточняется, что проект "Онлайн-кабинет предпринимателя" реализуется координатором - Министерством цифровой трансформации (совместно с Министерством юстиции, Государственной налоговой службой, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и государственным предприятием "Дія").
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Дія" запускает новую услугу для бизнеса и его клиентов. Речь идет о мультишеринге - сервисе, который позволяет быстро получать сразу несколько копий различных документов.
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