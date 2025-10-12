Диверсія "Атеш" на російській залізниці: що партизани вивели з ладу

Агенти "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі Новочеркаська Ростовської області, завдяки чому було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом.

Цей залізничний вузол є ключовим для перекидання боєприпасів, озброєння та особового складу на південний напрямок. Саме через Новочеркаськ окупанти регулярно постачають снаряди для артилерії та ракет для систем залпового вогню.

Агенти "Атеш" зазначають, що збій у роботі вузла створив ланцюгову реакцію затримок у критично важливих поставках для окупаційних угруповань.

"Порушення графіка перевезень безпосередньо позначиться на інтенсивності обстрілів українських міст та боєздатності ворожих частин", - ідеться у повідомленні партизанського руху.