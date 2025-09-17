Агенти "Атеш" паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом: чим це загрожує армії РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Атеш" в Telegram.

Як зазначають в "Атеш", через цей вузол ішли постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів та складів на півночі та сході Росії. Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди тилу армії.

"Атеш" показує, що ми можемо бити по серцю військової машини, і ворог ніде не може відчувати себе в безпеці", - йдеться у повідомленні.