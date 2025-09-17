ua en ru
Агенти "Атеш" паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом: чим це загрожує армії РФ

Росія, Середа 17 вересня 2025 08:30
UA EN RU
Агенти "Атеш" паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом: чим це загрожує армії РФ Ілюстративне фото: агенти "Атеш" провели диверсію на залізниці РФ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Агенти "Атеш" провели диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання. Це спричинило збій руху ешелонів усіма стратегічними напрямами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Атеш" в Telegram.

Як зазначають в "Атеш", через цей вузол ішли постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів та складів на півночі та сході Росії. Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди тилу армії.

"Атеш" показує, що ми можемо бити по серцю військової машини, і ворог ніде не може відчувати себе в безпеці", - йдеться у повідомленні.

Партизани "Атеш" регулярно проводять диверсії зі знищення засобів російської армії.

Так, 14 вересня агенти "Атеш" провели успішну диверсію на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці Росії. Між двома залізничними станціями було підпалено релейну шафу. Ця залізнична гілка використовується для перекидання боєприпасів та військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу до Ростовської області, а згодом - на фронт до України.

Другого вересня вони зірвали поставки техніки росіян поблизу тимчасово окупованого Дебальцевого, пошкодивши залізничну інфраструктуру. Цим маршрутом регулярно проходять потяги з паливом, боєприпасами та технікою.

Наприкінці серпня партизани "Атеш" провели операцію на залізничній гілці в Костромі, знищивши релейну шафу. Таким чином вони показали, що безпечних місць для окупантів не лишилося.

