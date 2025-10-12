Диверсия "Атеш" на российской железной дороге: что партизаны вывели из строя

Партизаны движения "Атеш" нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Агенты "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области, благодаря чему был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.
Этот железнодорожный узел является ключевым для переброски боеприпасов, вооружения и личного состава на южное направление. Именно через Новочеркасск оккупанты регулярно поставляют снаряды для артиллерии и ракет для систем залпового огня.
Агенты "Атеш" отмечают, что сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок.
"Нарушение графика перевозок непосредственно скажется на интенсивности обстрелов украинских городов и боеспособности вражеских частей", - говорится в сообщении партизанского движения.
Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии, в частности, на железной дороге.
Так, 21 сентября агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет. Предприятие производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.
За несколько дней до того, 17 сентября, агенты движения парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом. Через него шли поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также на заводы и склады на севере и востоке России.
Также в сентябре агенты "Атеш" в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.