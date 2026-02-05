"Дитячі" виплати стане легше отримати й витратити: що змінилось для батьків в Україні

Кабінет міністрів удосконалив механізм оформлення й отримання "дитячих" виплат в Україні. Батьки також отримали більше можливостей для використання цих грошей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України у Facebook.
Головне:
Українцям розповіли, що урядовці вдосконалили механізм виплат допомоги сім'ям з дітьми.
Так, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує оформлення та виплату ключових "дитячих" допомог:
"З початку року фіксуємо значний ажіотаж, спричинений набуттям чинності нового закону. Проте батьки маленьких дітей не повинні чекати в довгих чергах, щоб оформити допомогу", - пояснили громадянам.
Зазначається, що схвалені сьогодні (у четвер, 5 лютого) рішення роблять цей процес значно швидшим, простішим і доступнішим.
У Мінсоцполітики розповіли, що відтепер подати заяву стало простіше.
Йдеться про те, що тепер для цього звернутися можна:
"Швидше, ближче до дому та без черг", - зауважили у відомстві.
Було також оновлено механізм зарахування коштів:
"Більше можливостей використання коштів", - повідомили у Мінсоцполітики.
Уточнюється, що було розширено перелік категорій, на які родини можуть спрямовувати:
"Це дозволяє оплачувати більше товарів і послуг, пов'язаних із реальними потребами дитини", - пояснили громадянам.
Насамкінець у Мінсоцполітики повідомили, що часу для звернення громадян стало більше:
"Якщо звернутися протягом шести місяців після виходу на роботу на повний день, виплата надійде одразу за всі пів року - з місяця після першого дня народження дитини (але не раніше січня 2026 року) і до трирічного віку", - пояснили українцям.
